Puigdemont dice que Ceuta y Melilla son "colonias dentro de Marruecos" y pide dos referéndums para ellas

El expresidente de la Generalidad, prófugo de la Justicia y amnistiado por Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, ha vuelto a la escena pública con unas controvertidas declaraciones en las que, en mitad de la crisis por la invasión de Ceuta, asume por completo las tesis de Rabat respecto a esta ciudad y Melilla.

En una extensa entrevista concedida al diario británico The Times desde su residencia en Waterloo, el líder separatista ha calificado a ambas ciudades españolas como "dos colonias o ciudades dentro de Marruecos". Además, ha afirmado que, desde la perspectiva del país vecino, estas dos plazas de soberanía española "son por supuesto una herida".

A pesar de su intento de congraciarse con el nacionalismo marroquí, Puigdemont ha tenido que admitir la realidad innegable de que la población ceutí es "muy española". Sin embargo, no ha desaprovechado la oportunidad para intentar trasladar su propio marco ideológico a las ciudades autónomas. Según el político huido, la postura de los ciudadanos de Ceuta "se vería legitimada si celebrasen un referéndum de autodeterminación", una idea que utiliza para justificar sus propios objetivos en Cataluña.

En este sentido, el líder de Junts ha argumentado que el Gobierno de España nunca permitirá una consulta de ese tipo en las ciudades norteafricanas por el precedente que supondría. "Temen que nosotros pidamos también un referéndum", ha señalado, tratando de vincular la histórica españolidad de los enclaves con el desafío separatista catalán.

Durante su charla con el rotativo británico, Puigdemont también ha abordado su situación personal y las consecuencias del golpe de Estado de 2017. Lejos de mostrar algún tipo de contrición, ha subrayado que no se arrepiente de nada en relación con las decisiones adoptadas durante la consulta ilegal. De hecho, ha asegurado estar dispuesto a pagar el precio de pasar "la vida entera" fuera del territorio nacional antes que rendir cuentas ante los tribunales españoles.

"Yo no sabía cuánto tiempo iba a pasar en el exilio, pero estaba dispuesto a pasar mi vida entera. Y si tengo que pasar mi vida entera, estoy dispuesto", ha reiterado. No obstante, ha confesado que asumir las consecuencias de su fuga ha sido duro a nivel personal, especialmente por haber vivido desde la lejanía el fallecimiento de sus padres y por perderse el crecimiento de sus dos hijas.

Desconectado de "la realidad de allí"

Sobre un hipotético retorno a España si logra sortear la acción de la Justicia, Puigdemont ha admitido que el panorama ha cambiado drásticamente. El prófugo ha reconocido que la región ya no es la misma que dejó cuando huyó hace casi una década y que, pese a sus esfuerzos por mantenerse informado, ya no respira "la realidad de allí". Para ilustrar su desconexión, ha mencionado la lectura del libro Adiós a todo aquello, de Robert Graves, comparando la desubicación del autor al volver a Inglaterra con lo que él mismo podría experimentar.

Conviene recordar que el libro de Graves habla sobre todo de su experiencia traumática en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, en las que participó en batallas tan trágicas como la del Somme y fue herido de tal gravedad que llegó a dársele por muerto. Como se puede ver, comparar eso con el martirio de Puigdemont en Waterloo es grotesco.

Si alguna vez se materializa su regreso, el líder independentista ha expresado que su primera intención sería realizar una inmersión social para poder respirar y tocar la realidad catalana por sí mismo. Mientras tanto, se niega a aceptar el evidente declive del apoyo al separatismo que reflejan la mayoría de los estudios demoscópicos, escudándose en que sus propios "muestreos internos" indican que ganarían una eventual consulta pactada con el Estado.