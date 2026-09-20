Sánchez carga contra PP y Vox por el frenazo a la Ley de Nietos y dice que no les "perdonará"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que los socialistas volverán a ganar las elecciones generales de 2027 y ha aprovechado la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavà (Barcelona) para cargar contra el Partido Popular y Vox, además de criticar el recurso contra la conocida como Ley de Nietos.

Ante unas 18.000 personas —según fuentes de la organización—, Sánchez ha defendido también la gestión del presidente de la Generalitad, Salvador Illa, y ha repasado algunas de las medidas impulsadas por el Ejecutivo.

Durante su intervención, Sánchez ha afirmado que el PSOE ganará las elecciones municipales de mayo y también las generales previstas para 2027. El presidente ha sostenido que, en ese caso, PP y Vox reclamarán elecciones anticipadas, pero ha advertido de que los socialistas defenderán que las legislaturas duren cuatro años.

"Os diré una cosa, cuando las ganemos, ya sabemos lo que van a hacer PP y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas", ha afirmado. A continuación, ha añadido que los socialistas les recordarían que "cuando gobierna la izquierda también duran cuatro años las legislaturas, hasta 2031 y más allá".

El jefe del Ejecutivo ha señalado además que prefiere que le insulten desde la oposición a que PP y Vox "hagan recortes estando en el Gobierno". También ha definitdo las próximas elecciones catalanas y generales como una alternativa entre "susto o muerte".

Defensa de la gestión de Illa

Sánchez ha compartido escenario con Salvador Illa, al que ha respaldado durante el principal acto del PSC. El presidente del Gobierno ha destacado el "papel vertebrador" del dirigente socialista y ha elogiado su forma de gobernar en Cataluña.

Según Sánchez, Illa ha conseguido gobernar "sin necesidad de tener enemigos" y centrado en "lo que realmente importa". El líder socialista ha vinculado este discurso con la política de financiación autonómica, asegurando que el Gobierno impulsará una quita de deuda y un nuevo modelo de financiación que, según sus palabras, aportará más de 21.000 millones de euros a los territorios.

Críticas a PP y Vox por sus posiciones

El presidente ha acusado a PP y Vox de mantener una actitud de "deslealtad" ante las distintas crisis y afirmó que ambos partidos esperan que a España le vaya "cuanto peor, mejor". Sobre la invasión de Ceuta, tan solo ha señalado que el Ejecutivo pondtá "todos los recursos necesarios".

Sánchez también se ha referido a la Ley de Nieto. El presidente del Gobierno ha criticado que PP y Vox hayan llevado ante el Tribunal Supremo las medidas relacionadas con esta norma y ha asegurado que "no voy a perdonar a PP y Vox" por ello.

El líder socialista también dirigió sus críticas al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de Vox, Santiago Abascal. "No vamos a aceptar ciudadanos de primera y de segunda cuando tenemos candidatos de tercera", ha afirmado.

El ático de Ayuso entra en el discurso

La última parte de su intervención ha estado marcada por la polémica relacionada con un ático situado en el distrito madrileño de Chamberí y por las explicaciones ofrecidas sobre el inmueble.

En este sentido, Sánchez ha cuestionado las explicaciones ofrecidas hasta ahora sobre su finalidad. El presidente del Gobierno ha asegurado que Isabel Díaz Ayuso lo había definido como un despacho oficial y que Feijóo se había referido a él como una residencia oficial.

Sánchez haplanteado fnalmente que el debate debería centrarse, a su juicio, en la posición del PP sobre la dimisión de Ayuso. "El aticazo deja en evidencia a la señora Ayuso, pero el silencio deja en evidencia a Feijóo", ha afirmado.