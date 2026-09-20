Sánchez huye de Ceuta y pone rumbo a Nueva York para hablar de "multilateralismo"

Pedro Sánchez cambia la frontera de Ceuta por Naciones Unidas y la gestión de la crisis por una agenda internacional centrada en el "multilateralismo", la Inteligencia Artificial y la economía. Desde que el presidente Sánchez se desplazó a Ceuta el pasado 31 de julio, en plena crisis provocada por la entrada masiva de 70.000 inmigrantes, no ha vuelto a pisar la ciudad autónoma. Este lunes, en cambio, pone rumbo a Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuyo debate general arranca el 22 de septiembre.

Sánchez llega a Estados Unidos con la intención de centrar su viaje en el "multilateralismo" y en "la regularización de la Inteligencia Artificial". Este mismo lunes, en Moncloa presentará un plan de regularización para los "tecnoligarcas", después de una semana en la que el Gobierno ha acelerado distintas iniciativas de perfil electoralista, como el tercer decreto contra la universidad privada y la segunda fase del Plan VEO.

Mientras las consecuencias políticas de la crisis de Ceuta siguen abiertas con entre 3.000 y 4.000 inmigrantes deambulando por las calles de la ciudad autónoma, Sánchez vuelve a poner el foco en la agenda internacional y en la regulación tecnológica. Fuentes gubernamentales, sin embargo, aseguran que Ceuta "es la prioridad" del Ejecutivo, y sostiene que la cuestión estará presente en las conversaciones e intervenciones del presidente durante su estancia en Nueva York y Boston.

En la gran manzana, Sánchez compartirá el próximo 23 de septiembre un acto sobre economía con el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, en un encuentro organizado por la Global Progress Foundation, que preside el propio presidente del Gobierno, y el gabinete del regidor neoyorquino. En el Gobierno son conscientes de que será una de las imágenes más potentes de la semana. Sánchez compartirá escenario con uno de los principales antagonistas políticos de Donald Trump. El presidente del Gobierno está invitado a la recepción ofrecida por el mandatario estadounidense, aunque Moncloa todavía no ha confirmado su asistencia por cuestiones de agenda.

La agenda estadounidense llevará también a Sánchez hasta Boston, donde acudirá a la Universidad de Harvard para intervenir en un acto centrado en la tecnología. El viaje le permitirá, así, desplegar su perfil internacional mientras en España continúa abierta la crisis política derivada de la avalancha migratoria en Ceuta.

Después de encontrar en la guerra de Irán una ventana de salida mientras los tribunales estrechaban el cerco sobre el Gobierno y el PSOE —con la imputación y las joyas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, además de la imputación de la directora de la Guardia Civil y de la gerente del PSOE—, Sánchez afronta este viaje con la intención de volver a construir un relato político dirigido a sus potenciales electores. El presidente pretende hacerlo alrededor de dos de sus principales banderas: su cruzada contra una Inteligencia Artificial sin reglas y la defensa de un modelo económico inclusivo.

El presidente pretende, además, explotar su perfil más internacional y prolongar la imagen proyectada en Barcelona durante la 'Global Progressive Mobilisation', donde compartió escenario con líderes como el presidente de Brasil, Lula da Silva; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley. Allí apeló al orgullo de la izquierda y aseguró estar convencido de que el tiempo "de la ultraderecha y la derecha rendida ha llegado a su fin". En Nueva York, Sánchez volverá a reunirse con Mottley, con quien mantiene desde hace años una estrecha sintonía política que les ha llevado incluso a impulsar conjuntamente la reforma de la arquitectura financiera internacional.

El desplazamiento a Estados Unidos contará con la presencia, aunque no durante toda la semana, de varios ministros: José Manuel Albares, Elma Saiz, Sara Aagesen, Yolanda Díaz y Mónica García. La ausencia de buena parte del Ejecutivo tendrá también consecuencias en el Congreso donde nueve ministros y Sánchez faltarán a la próxima sesión de control al Gobierno, mientras que serán Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska quienes afrontarán las preguntas de los grupos sobre la situación de Ceuta.