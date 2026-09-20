Vox acusa al Gobierno de una "intención deliberada de engañar" con la ley de violencia vicaria

El grupo parlamentario de Vox ha presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria. La formación política sostiene que la iniciativa legislativa se sustenta en una concepción sesgada de la realidad y acusa al Ejecutivo de omitir deliberadamente los crímenes perpetrados por mujeres frente a los cometidos por hombres.

Según el texto registrado la norma promovida por el gabinete del presidente del Gobierno "parte de una premisa errónea: que sólo los hombres utilizan a sus hijos u otros seres queridos para causar daño y sufrimiento a sus parejas". Para desmontar este argumento, los de Santiago Abascal recurren a datos aportados por el propio Ministerio de Justicia, que admitió que el 52 por ciento de los filicidios registrados entre 2007 y 2022 fueron cometidos por mujeres.

A pesar de esta abrumadora realidad estadística, la enmienda subraya que los registros oficiales no recogen estos filicidios maternos como una categoría específica. Vox carga duramente contra la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género por recopilar la información "de manera parcial atendiendo solo a los relativos a filicidios en los casos en los que el menor es asesinado por su padre, pareja o expareja de la madre en el contexto de la violencia de género".

Esta metodología, advierte el partido, deja fuera a las madres asesinas y a cualquier autor que no encaje en el perfil del varón que ejerce violencia contra la progenitora. "Esto pone de manifiesto la falta de objetividad y neutralidad de las conclusiones que se extraen de estos datos, lo que demuestra una intención deliberada de engañar con motivos ideológicos", expone el documento parlamentario.

Más allá del evidente sesgo en las cifras oficiales, la formación alerta de las graves consecuencias que esta visión parcial puede tener sobre los menores, provocando su desprotección institucional "cuando la violencia o instrumentalización procede de la madre o cuando las circunstancias del caso no responden a este esquema". En este sentido, denuncian que se utilice a las víctimas infantiles de la violencia doméstica como meras herramientas para el interés partidista.

Otro de los pilares de la enmienda es la vulneración de derechos que, a juicio del partido, consagra el texto legal. La iniciativa "atenta contra la presunción de inocencia de los padres", ya que habilita la privación de la patria potestad de los hijos sin necesidad de que exista una resolución judicial firme, basándose únicamente en los procedimientos abiertos en el ámbito de los juzgados especializados.

A modo de conclusión, el grupo parlamentario resume la medida como una nueva ofensiva legislativa fundamentada en la ideología de género que promueve el Gobierno. Esta estrategia, aseguran, profundiza drásticamente en la fractura de los principios de igualdad garantizados por la Constitución Española. Así, el partido concluye que la normativa termina consolidando una asimetría penal injusta y contraria al sentido común, en lugar de centrar los esfuerzos del Estado en brindar una protección real a las mujeres, a los menores y a las familias.