Abascal responde a Sánchez por la Ley de Nietos: "¿Qué va a hacer, nos va a fusilar?"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado a Pedro Sánchez de utilizar la Ley de Nietos con fines electorales y ha defendido el recurso que ha presentado su formación ante el Tribunal Supremo contra la aplicación de la normativa. Sus declaraciones se producen después de que Sánchez afirmara en un mitin que no perdonará a Vox por haber recurrido la norma.

Abascal ha respondido que le importa "un bledo" que el presidente le perdone o no y ha cuestionado las consecuencias que podrían derivarse de la disputa judicial abierta sobre la nacionalidad y el derecho de voto de los supuestos descendientes de españoles. En una entrevista en Telecinco, Santiago Abascal ha preguntado a Sánchez: "¿Qué va a hacer, nos va a fusilar, va a atacarnos como a los jueces a los que llaman lobos solitarios?".

El dirigente de Vox ha rechazado que el presidente del Gobierno tenga capacidad para "perdonar" a su partido y ha añadido que será Sánchez quien tenga que responder ante los españoles por sus actuaciones. "Este señor no es quien va a perdonar nada a nadie. Lo que no sé si los españoles van a perdonarle a él sus traiciones, yo creo que no", ha afirmado. También ha aludido a su petición de que Sánchez sea investigado por un supuesto delito de traición, una acusación política que ha formulado Vox en distintas ocasiones.

Una ley que propicia el pucherazo

Abascal ha cuestionado que el procedimiento pueda alcanzar a nietos y bisnietos de españoles que no mantienen una conexión suficiente con España. El dirigente de Vox ha asegurado que su partido recurrió ante el Supremo una instrucción administrativa relacionada con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. En concreto, ha señalado a la instrucción de Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y ha argumentado que contradice la propia ley aprobada por las Cortes. Abascal ha acusado al Gobierno de conceder nacionalidades de manera irregular y ha vinculado estas actuaciones con una alteración del censo electoral.

Asimismo, ha defendido que el recurso de su partido ante el Tribunal Supremo responde a la intención de impedir una utilización electoral de la normativa. "Eso es lo que hemos recurrido porque estamos convencidos de que esto forma parte del intento de pucherazo electoral de Pedro Sánchez", ha aseverado.