Abascal: "Yo nunca he llamado perro a Sánchez, el perro es un animal leal y él es un traidor"

Santiago Abascal ha negado, durante una entrevista en El Programa de Ana Rosa, que llamara "perro" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como dijo éste en sede parlamentaria: "seré un perro, pero no tengo amo". Algo que ha contestado el propio Abascal ante la periodista Ana Rosa Quintanta, "me sorprendió", ha asegurado, explicando que él "nunca" ha calificado así a Pedro Sánchez. "A mí el perro me parece un animal leal y Sánchez me parece un traidor".

El líder del tercer partido en número de escaños en el Congreso de los Diputados también ha analizado la situación de Ceuta en el programa y ha alertado estar "preocupado e indignado por la posición del Gobierno". El líder de Vox apuntaba que, según el presidente del Gobierno, si la situación se repitiera, lo que hay que hacer es "nada porque es peor", pero se preguntaba: "¿No les importan los muertos? ¿Las mujeres violadas? ¿La violencia que se está produciendo en Ceuta? Claramente no, Sánchez ha lanzado un mensaje y es que nuestra frontera está abierta para que entren cuando quieran".

Abascal responde a Pedro Sánchez: "Yo nunca he llamado perro a Sánchez. A mí un perro me parece un animal leal y Sánchez me parece un traidor".#sanchez #abascal #perro pic.twitter.com/2wORaMrrR5 — El programa de AR (@programadear) September 21, 2026

En este sentido, el líder de Vox ha asegurado a Ana Rosa que el presidente del Gobierno "obedece instrucciones de Rabat". Abascal añadía que Sánchez se "empecina" en no devolver a los menores y a los "invasores". El líder de Vox justificaba este término asegurando que se ha detenido a 30 personas de las que diez tenían orden de entrada en prisión.

Abascal visita Cataluña

El líder de Vox recorrió el pasado jueves y viernes Barcelona, Tarragona y Lérida, acompañado de su secretario general y líder en la región, Ignacio Garriga. Ambos líderes acudirán más veces en los próximos meses.

"No podemos dar por muerto a Pedro Sánchez", trasladan desde la dirección de Vox a Libertad Digital, recordando que en 2023 hubo un exceso de confianza del electorado, a lo que se sumaron las vacaciones de verano. "Hay que huir del triunfalismo", señalan en la formación, donde opinan que el PSOE recurrirá a la misma estrategia de engordar las encuestas y agitar el miedo.