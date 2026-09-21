Si Begoña es inocente, ¿qué temen los socialistas?

El juez Peinado acaba de dictar el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, y los dirigentes del partido del esposo han reaccionado con la velocidad que no tienen para otras cosas. Torró, secretaria de Organización, lo denuncia como el "último servicio a la 'patria' antes de colgar la toga", aunque destaca la coincidencia con un viaje internacional de Pedro Sánchez. Ahí queda eso. Peinado elige tanto el día en que se jubila como el día en que dicta el auto de juicio oral, no falla. Pero la que ha soltado una carga de profundidad es Diana Morant, que de algún modo raro es ministra de Ciencia y Universidades. El juez, dice, "ha firmado, ya a las puertas de su jubilación, la solución final". La "solución final", nada menos. Morant no para de decir cosas hitlerianas, unas a propósito, otras sin querer, y todas sin saber. Si el Gobierno hace las pruebas, España baja más en el informe PISA.

Morant tiene la virtud de la simpleza y eso le viene bien al que intenta llegar al corazón de las tinieblas. En esta fecha señalada decidió recuperar un clásico y remató dichosa: "Es la aportación del juez Peinado al que 'el que pueda hacer que haga de Aznar'". Como lo han repetido mil veces, debe de ser el arma más potente que tienen para desacreditar las actuaciones judiciales contra dirigentes del partido y familiares de Sánchez, pero el asunto merece algún estudio. Porque la idea de que los jueces abren causas contra el PSOE siguiendo el mandato de un político retirado que no volverá al poder, así en frío te deja ídem. Sólo al introducir el nombre de Aznar, cambia todo. El hielo se derrite y una luz parpadeante comienza a alumbrar los recovecos de la memoria del votante socialista para el que se hacen estos breves guiones. Aznar manda y los jueces de derechas, obedecen. Ya tienes la conspiración, ya se explica todo.

De tener curiosidad alguien del público socialista, vería que cuando Aznar dijo lo que le atribuyen, que no es exactamente lo que dijo, la prensa gubernamental no se inmutó por el llamamiento: "El que pueda hablar que hable; el que pueda actuar, que actúe". Eso quedó en segundo plano. Fue la descripción de Sánchez "como un peligro para la democracia" lo que indignó al entorno del que entonces era candidato a la investidura, en noviembre de 2023. Un par de días antes se había anunciado el acuerdo del PSOE y ERC para aprobar la ley de amnistía que recompensara a los golpistas del separatismo catalán. Lo de Aznar venía por esa ley y ese pacto.

Pasó el tiempo hasta que un buen día los socialistas sacaron del baúl aquellas palabras y las transformaron en la orden de un cabecilla rebelde a sus secuaces infiltrados para que hicieran todo tipo de barrabasadas contra el legítimo Gobierno. Qué historia. Aznar con antifaz; el resto, a cara descubierta. Pero no, porque Aznar, en lugar de dar esa orden tapado, de forma clandestina, en reuniones secretas en habitaciones llenas de humo —ahí el puro de Rajoy— lo hizo públicamente en el Aula Magna de la Universidad Francisco de Vitoria. Se enteró hasta Diana Morant.

La cuestión, que esto no es una historia de capa y espada, aunque podría, es a qué viene inventarse todo esto. Si Begoña, y el hermano y el fiscal y los que toquen, pero hoy va de Begoña, si es inocente, para qué inventarse conjuras de tebeo. Por qué no esperar sentados y callados a que se celebre el juicio, como corresponde. Algún motivo hay, como siempre lo hay para la mala literatura. La conducta de Begoña es éticamente reprobable, y son conscientes. Tan feo ha sido que hay que ahogar cualquier duda. Contra las dudas, la certeza simple y lacrimosa de que el legítimo Gobierno sufre persecución. Y su presidente, el doble. Miren a Begoña, víctima de un sicario de FAES, el juez Peinado, que no firma la "solución final" por casualidad el día que Sánchez viaja a la ONU.