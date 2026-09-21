Cuesta denuncia el veto a la Selección en Ceuta: "Había que evitar una explosión de españolidad"

Carlos Cuesta ha centrado su editorial de este lunes en la situación de Ceuta y en la decisión de trasladar a la Comunidad de Madrid el partido de la Selección Española Sub-20 que estaba previsto para el próximo 30 de septiembre en el estadio Alfonso Murube.

El periodista ha considerado que la medida supone privar a los ceutíes de una muestra de respaldo del resto de españoles y ha cuestionado los argumentos utilizados para justificarla por motivos de seguridad.

Cuesta ha comenzado su intervención en La noche de Cuesta abordando la actualidad judicial y asegurando que, pese a las cuestiones que rodean al Gobierno, "los jueces españoles siguen trabajando". También ha citado a la UCO, a los fiscales anticorrupción y a los periodistas como parte de "toda esa maquinaria en defensa de la democracia, en defensa del Estado de Derecho".

Por otra parte, Cuesta ha defendido que los ceutíes esperan que el Gobierno los trate "como lo que son. Españoles", y ha reclamado que reciban respaldo policial y de la Guardia Civil, además de una actuación del Ejército con capacidad para intervenir.

"Aquí no hay ciudadanos de segunda. Los ceutíes están esperando que el Gobierno de una vez los trate como lo que son. Compatriotas españoles". 🎙️@carloscuestaLD en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/ABYFgubyMw — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 21, 2026

En este contexto, ha criticado la decisión de no celebrar en Ceuta el encuentro de la Selección Española Sub-20. Según ha explicado, el partido iba a suponer una concentración de aficionados y banderas españolas y, a su juicio, "una explosión de españolidad". Cuesta ha cuestionado que el Gobierno estuviera dispuesto a permitirlo y ha relacionado la decisión con la situación existente entre España y Marruecos.

El periodista se ha referido también a las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la imposibilidad de garantizar la seguridad del encuentro. Cuesta ha contrapuesto esta afirmación con las declaraciones de miembros del Gobierno sobre la situación en Ceuta. "Si hay normalidad, lanzo la pregunta, ¿por qué no se puede desarrollar un partido de la Selección Española?", ha planteado.

El escaso dispositivo policial en Ceuta

Cuesta ha citado asimismo las cifras de efectivos policiales que, según el informe al que se ha referido durante el editorial, estarían disponibles para patrullar en Ceuta. Ha señalado que los efectivos reales de Policía Nacional y Guardia Civil "no llegan a 150" y ha comparado esta cifra con los dispositivos necesarios para otros acontecimientos deportivos.

El periodista también ha cuestionado los argumentos incluidos en el informe policial para justificar el traslado del partido. Entre ellos ha mencionado la "situación excepcional de tensión social" y la "fuerte presión migratoria" que atraviesa la ciudad, así como las características del estadio Alfonso Murube y el escaso margen temporal para organizar el dispositivo de seguridad.

Cuesta ha puesto en duda especialmente este último argumento. "¿En 12 días no se pueden enviar policías?", ha preguntado, antes de afirmar que, según los policías con los que habla, podrían desplazarse efectivos en mucho menos tiempo.

Otro de los puntos destacados por el periodista ha sido que desde la llegada de la situación que describe como una "invasión" se han celebrado cuatro partidos en el estadio Alfonso Murube. Entre ellos ha citado un amistoso contra el Málaga y encuentros de la Liga Hypermotion frente a Las Palmas, Celta Fortuna y Valladolid. "Se han podido celebrar cuatro partidos, pero no se puede garantizar un partido más", ha cuestionado.

"Se han podido celebrar cuatro partidos, pero no se puede garantizar un partido más. ¿Cuál es la diferencia entre estos partidos que yo he citado y el partido de la Selección Española? Que es de la Selección Española". 🎙️@carloscuestaLD en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/iUeCm6X4qp — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 21, 2026

Cuesta ha interpretado que la diferencia estaría en que el encuentro correspondía a la Selección Española. "Lo que había que evitar es que la Selección Española, es decir, toda España, o las representaciones de toda España, estén enfrentadas", ha afirmado.

El periodista ha concluido denunciando que, a su juicio, el objetivo es evitar que los ceutíes reciban también el respaldo de otros españoles. "Lo que quieren es que nos cansemos. Lo que quieren es que los ceutíes se cansen. Lo que quieren es que nosotros dejemos de dar noticias sobre Ceuta", ha señalado. Y ha cerrado su intervención asegurando: "Por nuestra parte ya se lo digo. Lo llevan claro".