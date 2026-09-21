Una presunta corrupta enfila el camino al banquillo

La mujer del presidente del Gobierno, como era de esperar, será sometida a juicio para responder de los delitos de que se le acusa, en un procedimiento en el que un jurado popular tendrá la última palabra. Así lo ha decidido el titular del Juzgado de Instrucción de Madrid Número 41, Juan Carlos Peinado, en un auto hecho público este lunes, en el que acuerda la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, los únicos que la Audiencia Provincial consideró pertinentes tras estimar, en parte, el recurso planteado por la defensa de la acusada.

El juez ordena también en ese mismo auto investigar la capacidad económica de Begoña Gómez, toda vez que esa información será relevante para fijar la compensación que debe recibir la Universidad Complutense por apropiarse de su software, en caso de que el jurado considere a la mujer de Sánchez culpable de ese delito. El mismo procedimiento se llevaría a cabo con la multa que recibiese en caso de ser hallada culpable de malversación, por la contratación de su amiga Cristina Álvarez como asesora particular en el Palacio de La Moncloa.

El Gobierno ha salido en tromba contra el juez Peinado nada más conocerse la noticia, un hecho recurrente cuando la Justicia actúa contra los protegidos del sanchismo. Pero, en democracia, no puede aceptarse que el Ejecutivo ataque de manera brutal a los jueces que investigan las actividades presuntamente delictivas del círculo más estrecho del presidente. Aunque los esbirros de Sánchez increpen a la Justicia acusando al magistrado de "persecución judicial" y de haber realizado una "arbitraria e injusta", lo cierto es que sobre Begoña Gómez pesan indicios suficientes, avalados por una segunda instancia, para que sea juzgada con todas las garantías de la ley.

Sánchez tiene a su mujer procesada y apunto de ser juzgada por dos graves delitos. Es la primera vez que la esposa de un jefe del Ejecutivo se sienta en el banquillo de los acusados, pero es que es también la primera vez que la mujer de un presidente se dedica a montar negocios privados aprovechándose de las influencias y los medios de la Presidencia del Gobierno.

Begoña Gómez ha tenido a su servicio a la fiscalía, que en vez de defender el interés público ha defendido el particular de la esposa del presidente del Gobierno. Otro tanto cabe decir de la Abogacía del Estado, que ha arrastrado su prestigio el fango para defender a una ciudadana particular por intereses únicamente políticos. Resulta ridículo, por tanto, que los socialistas traten de socavar la legitimidad de la instrucción llevada a cabo por el juez Peinado, en tanto que la acusada, de manera insólita, ha tenido a su servicio a las instituciones que debían perseguir sus presuntas fechorías.

Como buenos izquierdistas, Sánchez y los suyos creen que investigar su corrupción es atacar a la democracia, un pretexto tan burdo que no sorprende que tenga todavía cierto éxito entre los votantes del PSOE. Pero la realidad es tozuda, por más que le pese a los sanchistas. Begoña Gómez es ya la primera mujer de un presidente del Gobierno que se sienta en el banquillo de los acusados, una imagen que contribuirá a hacer visible la devastación política y moral que Sánchez ha traído a España.