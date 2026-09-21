El PP europeo reprende al Gobierno desde Ceuta: "El mejor sitio" para los menores inmigrantes está "con sus padres"

La plana mayor de los Populares ha querido lanzar un contundente mensaje a Marruecos desde Ceuta. Si la UE no logra "estabilizar sus fronteras, habrá consecuencias obvias". Es la advertencia que ha lanzado el presidente del PP europeo, Manfred Weber, durante la rueda de prensa conjunta ofrecida con el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y el dirigente ceutí, Juan Jesús Vivas.

La crisis actual debe resolverse "como amigos y socios". Es lo que interesa a "ambas partes", ha señalado en referencia a la Unión Europea y Marruecos poniendo sobre la mesa los acuerdos comerciales y de seguridad entre otros. "Ceuta es España y Ceuta es Europa", ha destacado al tiempo que ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por enviar "señales ambiguas" con su política migratoria.

Weber ha urgido que se realice un "retorno rápido e inmediato, completo y de todos" de los inmigrantes que quedan en Ceuta, después de la entrada masiva de ilegales desde Marruecos registrada entre los días 30 y 31 de julio, una vez que se completen las filiaciones. En lo que se refiere a la situación de los menores, ha exigido al Reino alauí que cumpla con su compromiso "de recibirlos". "El mejor sitio para ellos es estar con sus madres y padres", ha aseverado.

Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, en su visita a Ceuta: "El mejor lugar para los inmigrantes menores no acompañados es con sus madres y con sus padres"#Canal24horas pic.twitter.com/8GQtJUPAsJ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 21, 2026

En la misma línea, Feijóo ha recordado que tanto el Pacto de Migración y Asilo como el Reglamento de Retorno permiten que los irregulares sean devueltos "de forma inmediata". Pero su crítica ha ido más allá. "No solamente a solucionar el retorno de las 13.000 personas que todavía continúan irregularmente en Europa, sino que tiene que contribuir a que esto no vuelva a ocurrir", ha destacado. "Vamos a defender Ceuta, cueste lo que cueste".

La factura de los ceutíes

"Todos los canales diplomáticos europeos deben activarse para defender la españolidad y la europeidad", ha añadido el presidente del PP. "Si no cambia de actitud el Gobierno de España", ha vaticinado, "irá para largo". "Es incierto" que vayan "a salir más fuertes de todo esto", ha querido dejar claro Feijóo. En todo caso, van a salir "más conscientes" porque hay "una alta factura social, económica, reputacional, política y de autoestima".

#EnDirecto | Juan Vivas rechaza el ataque a la diputada de Ceuta Ya! y asegura que la mayoría de los ceutíes condena la violencia "venga de donde venga" y "cualquiera que sea su signo" pic.twitter.com/ilWy7qZMof — Europa Press (@europapress) September 21, 2026

"Estoy convencido de que a Ceuta se le quitará la soga al cuello, que vamos a salir de la olla a presión en la que vivimos y que en cualquier momento puede estallar", ha recalcado Vivas, "porque creo que tenemos algunas fortalezas muy potentes". "La primera de ellas es el carácter de nuestro pueblo", ha insistido. "Una determinación que es imprescindible", ha destacado, "pero no compartimos la violencia, venga de donde venga".