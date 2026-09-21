Feijóo y Abascal se vuelcan en Cataluña para romper la maldición de 2023: "No podemos dar por muerto a Sánchez"

Cataluña es un territorio que se le resiste a la derecha, pese a que Cs llegó a ganar las elecciones autonómicas en 2017. La comunidad ha permitido al PSOE convertir dos derrotas aseguradas en unas generales, en victorias por la mínima. Ocurrió con el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y el pasado 23-J. Para evitar que Pedro Sánchez repita la jugada, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han fijado esta región como prioritaria en la carrera hacia La Moncloa.

El presidente del PP arrancó el curso político el pasado fin de semana en Barcelona, junto al presidente del PPC, Alejandro Fernández, y este fin de semana repitió con una visita a Badalona, donde reunió a 6.000 personas. El líder de Vox recorrió el pasado jueves y viernes Barcelona, Tarragona y Lérida, acompañado de su secretario general y líder en la región, Ignacio Garriga. Ambos líderes acudirán más veces en los próximos meses.

"No podemos dar por muerto a Pedro Sánchez", trasladan desde la dirección de Vox a Libertad Digital, recordando que en 2023 hubo un exceso de confianza del electorado, a lo que se sumaron las vacaciones de verano. "Hay que huir del triunfalismo", señalan en la formación, donde opinan que el PSOE recurrirá a la misma estrategia de engordar las encuestas y agitar el miedo.

Romper el techo de 2023

Abascal se volcará con esta comunidad en los próximos meses, con actos en todas las provincias y una campaña barrio a barrio, muy pegada a la calle y centrada en asuntos como la seguridad, la okupación o la inmigración para intentar convertir el llamado "cinturón rojo" en "cinturón verde".

Vox logró dos diputados por esta comunidad en las generales, y la última encuesta de la Generalidad le coloca en disposición de triplicar representantes hasta los 6 o 7. El objetivo es evitar a toda costa lo ocurrido hace tres años, cuando la derecha se quedó a unos miles de votos de sumar dos escaños por Lérida y Gerona, lo que habría roto la mayoría de izquierdas al restar dos a Sumar y Junts.

Sin opciones de concurrir juntos

Ambos partidos descartan la posibilidad de concurrir juntos en provincias clave, por lo que la única vía para mejorar es movilizar al electorado. Los de Abascal intentarán aprovecharse de que Alianza Catalana no concurrirá a las generales, por lo que parte de sus potenciales votantes, preocupados por la seguridad y la inmigración, podrían ir a Vox.

"Cataluña es un territorio clave que reparte 48 escaños, debemos volcarnos en subir", trasladan desde el PP, recordando que en 2023 sumaron 6 escaños. Las encuestas les sitúan en disposición de repetir con una horquilla de entre 5 o 6, aunque en la formación son optimistas y prevén mejorar uno o dos.

La difícil carrera hacia La Moncloa

Si se cumplen los mejores pronósticos, la derecha podría alcanzar el máximo de 12 diputados que sumó el PP en época de Josep Piqué, cuando la formación no tenía competidores a su derecha. Sin una mejora de los datos actuales en esta región, la carrera hacia La Moncloa se complica, por mucho que las encuestas hablen de 200 diputados.

En Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, las otras tres regiones que mayor número de diputados reparten, el margen de mejora es ya estrecho, dada la aplastante mayoría que suma la derecha. En el resto de provincias, el reparto de escaños es casi inamovible, especialmente en las provincias pequeñas. De ahí la importancia que PP y Vox dan a Cataluña, ya que aportó en 2023 hasta 40 escaños a la actual mayoría de Gobierno, dejando apenas 8 para la derecha.