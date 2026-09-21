Iglesias crea tres castas en Canal Red: cuanto más pagas, más privilegios recibes

Pablo Iglesias ha puesto en marcha las suscripciones de pago de La Base, su programa en Canal Red, y lo ha hecho sin demasiados complejos: tres categorías, tres niveles de acceso y una regla tan vieja como el propio mercado: cuanto más pagas, más recibes. Pablo Iglesias tiene claro que cuando el dinero es para financiar su propio proyecto, los principios capitalistas son los más eficaces.

Por irónico que resulte, el antiguo azote de la casta ha creado una estructura perfectamente jerarquizada para su audiencia dependiendo del poder adquisitivo de sus cuentas bancarias.

La primera categoría son los "militantes de La Base", que reciben publicaciones exclusivas. Un escalón más arriba están los "cuadros intermedios", que además pueden asistir en directo a la grabación de los programas y participar en encuentros virtuales con el equipo.

Y arriba del todo aparecen los "secretarios generales". Estos se llevan todo lo anterior, una publicación exclusiva cada viernes y, lo más importante, la posibilidad de enviar una pregunta al mes al propio Pablo Iglesias. Cuando hay suscripción premium de por medio, la igualdad puede esperar.

El propio Iglesias explica que cualquiera de los tres planes ayuda a mantener el proyecto, pero que convertirse en "secretario general" es "la forma más potente" de sostener su trabajo.

Teoría del capitalismo

Lo verdaderamente interesante no es que La Base cobre por sus contenidos. Es perfectamente normal que un medio busque fórmulas para financiarse y que ofrece ventajas a quienes deciden pagar por él. Lo interesante es la naturalidad con la que Iglesias abraza una lógica que Podemos siempre ha cuestionado.

Si hablamos de dinero público, Podemos defiende que los ricos deben contribuir más para que los pobres se beneficien de la redistribución de la riqueza. Pero cuando hay que financiar Canal Red, la fórmula es ligeramente diferente. Quien más contribuye, obtiene más derechos: más contenido, más acceso y más posibilidades de hablar con Iglesias.

Iglesias incluso bromea con el privilegio estrella de los secretarios generales. "Algunos de nuestros enemigos políticos soñaron años con interrogarme. Tú puedes hacerlo una vez al mes", explica. Adam Smith estaría orgulloso.