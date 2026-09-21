Moncloa dispara contra Peinado: "Instrucción arbitraria", "acoso" e "intención política"

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado este lunes el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los delitos de tráfico de influencias y malversación. La decisión sienta ante un jurado a la mujer del jefe del Ejecutivo y coloca al Gobierno ante una nueva y delicada batalla judicial. El auto también abre juicio oral contra Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en La Moncloa, por un presunto delito de malversación.

Lejos de asumir la decisión judicial y esperar al juicio, Moncloa vuelve a lanzar una dura ofensiva contra el magistrado. El Gobierno denuncia una instrucción "arbitraria e injusta" y acusa al juez Peinado de impulsar una causa que, según su versión, responde a una supuesta "persecución judicial" contra Begoña Gómez por el hecho de ser la esposa de Pedro Sánchez. "Son incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción", han trasladado fuentes del Ejecutivo en línea con la postura mantenida durante todo este proceso.

Desde Moncloa defienden que la instrucción no ha aportado elementos que cuestionen la inocencia de Gómez y aseguran que el juicio servirá para confirmar su posición. "Durante toda la instrucción ha quedado clara y demostrada su inocencia y estamos seguros de que así quedará también demostrado en el juicio", señalan fuentes gubernamentales, que añaden: "Mantenemos nuestra plena confianza en que el jurado será ecuánime e impartirá justicia".

El Gobierno también cuestiona el momento en el que se ha conocido el auto y denuncia que una resolución de esta causa vuelva a coincidir con un viaje internacional del presidente del Gobierno, en esta ocasión a Estados Unidos para acudir a la 81ª Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Moncloa considera además "intolerable" que el contenido del auto se haya hecho público antes de su notificación a las partes.

El PSOE denuncia la exposición pública

Haciendo seguidismo del argumentario difundido por Moncloa, en Ferraz cargan igualmente contra la instrucción, que califican de "errática, desproporcionada y difícil de entender", y acusan al juez Peinado de haber sometido a Begoña Gómez durante más de dos años a una "pena de telediario permanente" con el objetivo, según su versión, de desgastar políticamente a Pedro Sánchez.

La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, ha calificado esta decisión del magistrado Peinado como "el último servicio a la "patria" antes de colgar la toga".

El último servicio a la "patria" antes de colgar la toga. Qué casualidad, en la víspera de un viaje internacional del presidente Sánchez. Lo diremos las veces que haga falta: Begoña Gómez es INOCENTE. https://t.co/GeFbumbbeU — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) September 21, 2026

El PSOE destaca que Gómez ha colaborado con la Justicia desde el primer día y vuelve a cuestionar el momento elegido para algunas resoluciones.