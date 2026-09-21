Morant critica la difusión del botín de joyas de Zapatero y denuncia su "indefensión"

Después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haya dado un plazo de tres días al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para entregar "toda la documentación que encuentre en su poder" relacionada con el centenar de joyas halladas el pasado mayo en la caja fuerte de su despacho de Ferraz y valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros, el Gobierno vuelve a cerrar filas en torno al que considera un "faro moral" del socialismo.

Esta vez, la defensa del expresidente ha venido acompañada de una denuncia de "indefensión" por la difusión de las fotografías que permitieron a la ciudadanía conocer el contenido del botín de joyas que Zapatero guardaba en la caja fuerte de su despacho de la calle Ferraz, piezas que ni habían sido informadas ni declaradas.

"Creo que es importante señalar la indefensión que ha sufrido el señor Zapatero en este juicio. Que haya visto todos las imágenes de esas joyas o que hayamos todos visto y leer conversaciones de Whatsapp que nada tienen que ver con ningún tipo de investigación", ha señalado la ministra de Ciencia, Diana Morant, ante los medios de comunicación, después de que el expresidente asegurara el pasado 17 de junio que las joyas eran un "regalo de cortesía" y que no tenían "ni uso ni destino".

Morant sostiene que Zapatero ha dado "las explicaciones públicas que le permite su defensa como ciudadano", al tiempo que ha cuestionado que "gente inocente haya sido condenada", cuando precisamente el juez Calama le pide explicaciones sobre el origen de sus joyas. La ministra ha citado entre ellos al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, además de referirse al caso en el que "se está encausando por primera vez a un presidente y donde todos hemos visto detalles filtrados".