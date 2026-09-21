Otegi denuncia una "caza al vasco" tras el rechazo en Ceuta a la ONG radical Negu Gorriak

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha denunciado lo ocurrido este domingo en el puerto de Ceuta durante una protesta contra la asociación navarra Negu Gorriak/Derecho a Techo y ha asegurado que el episodio forma parte de una supuesta "caza al vasco". Los manifestantes que se habían concentrado contra la llegada del colectivo confundieron con sus integrantes a los ocupantes de un vehículo, que fue atacado con piedras y huevos.

En el coche viajaban la diputada de Ceuta Ya!, Julia Ferreras, el activista Rafael Borrego y la abogada especializada en derechos humanos Sofía Cánovas. Los tres fueron señalados por los manifestantes como miembros de la asociación navarra, aunque no pertenecían a ella. La Policía Nacional tuvo que intervenir para permitir que el vehículo abandonara la zona. Una persona ha sido detenida por los hechos.

Otegi se ha referido al incidente durante una entrevista en Radio Euskadi. "Se está produciendo algo que debería llevar una cierta reflexión. Está subiendo el tono", ha afirmado.

"No es la primera vez que se produce. Se confundieron porque yo creo que creyeron que era Fermín. Forma parte de la construcción de una cultura muy agresiva que genera odio y muy antivasca", ha señalado.

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El líder de EH Bildu también ha situado a PP y Vox detrás de lo que considera un incremento de la tensión y ha relacionado el episodio de Ceuta con otro ocurrido este verano en Laredo (Cantabria), donde, según ha señalado, se produjeron incidentes contra personas que llevaban camisetas de Euskal Herria.

El ataque

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20:15 horas en la salida de vehículos del puerto de Ceuta. Allí se habían concentrado decenas de vecinos para protestar contra la llegada de Negu Gorriak/Derecho a Techo, una asociación pamplonesa que había anunciado su desplazamiento a la ciudad para llevar ayuda humanitaria.

Los convocantes acusaban al colectivo de ser "radicales" y "proetarras" y de acudir a Ceuta con la intención de "romper la convivencia". Según relataron a Europa Press algunos de los participantes en la concentración, detuvieron el vehículo en el que viajaban Ferreras, Borrego y Cánovas después de que el copiloto comenzara a grabar la concentración. Posteriormente comenzaron los lanzamientos de huevos y los golpes contra el automóvil.

Desde el interior del coche, sus ocupantes trataron de explicar a los concentrados que se habían equivocado de personas. "Que no somos nosotros, que os habéis confundido. Que somos de Ceuta", gritó Ferreras mientras el vehículo permanecía rodeado.

La intervención policial permitió finalmente sacar el coche de la zona. Los enfrentamientos posteriores entre los manifestantes y los agentes obligaron a reforzar el dispositivo de seguridad.

La protesta se produjo después de que Negu Gorriak/Derecho a Techo anunciara su intención de desplazarse a Ceuta. La asociación navarra comunicó que llevaría ayuda humanitaria y que pretendía "poner el cuerpo como escudo ante la violencia sin precedentes que están sufriendo las personas refugiadas".

El colectivo sostiene que la situación de los inmigrantes en la ciudad ha empeorado y critica la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Ejército. En el anuncio de su visita, la organización aseguró que acudiría con una estrategia basada en la "desobediencia" y la "resistencia".

También ha denunciado que las condiciones de vida de los inmigrantes "empeoran de forma paralela al trato recibido por la Policía y el Ejército" y ha definido Ceuta como una "zona altamente militarizada". La asociación ha utilizado además expresiones como "ataques racistas y fascistas".

Tras los incidentes, EH Bildu de Navarra expresó su "solidaridad con Negu Gorriak y las organizaciones y activistas que trabajan para afrontar esta crisis humanitaria". La formación reclamó "actuar con responsabilidad y evitar naturalizar un clima de odio, violencia, racismo alimentado por discursos de ultraderecha".