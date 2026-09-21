Las joyas de Zapatero y el ambiente prebélico

Ese dechado de virtudes socialistas que responde al nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, alias El collares, tiene tres días para aclarar de dónde ha sacado las joyas que la Policía Nacional le intervino en el registro de su despacho. Ese es el plazo dado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama al expresidente del Gobierno y padre del sanchismo para que acredite documentalmente la procedencia de las alhajas. Y es que ya han pasado cuatro meses desde el descubrimiento del alijo. Zapatero tiene al parecer la intención de presentar un escrito explicando que las joyas son un regalo saudí a su esposa, doña Sonsoles Espinosa, pero sin ningún papel que compulse tal versión.

De modo que esas piezas primero eran una herencia de la familia de la antedicha esposa de escaso valor. La primera tasación calibraba el contenido del joyero en un millón trescientos mil euros, pero se ha encargado otra porque hay fundadas sospechas de que el precio de mercado podría ser muy superior. Entre tanto, cobró fuerza la teoría del regalo de la dinastía que gobierna Arabia Saudita, un "detalle" con el presidente Zapatero a través de su esposa, teoría que tampoco mejora la posición del referente moral del socialismo. Lo primero que tendría que haber hecho un hombre tan desprendido era notificar la existencia de ese regalo y proceder a su entrega a Patrimonio del Estado. Pero hete aquí que, además de desprendido, nuestro personaje debe de ser también olvidadizo. Qué cosas.

Ese fenómeno del socialismo ibérico no sólo se ha delatado como un acaparador de piedras preciosas, sino que ha logrado que imputen a sus hijas por su mala cabeza, por involucrarlas en sus trapicheos. No se descarte, por tanto, que su esposa también acabe investigada si ese genio le endosa la tenencia y disfrute de las alhajas. Cualquier cosa es posible tratándose de un desahogado como el contador de nubes.

Cuando estalló el escándalo de las "mediaciones" de Zapatero y de sus fabulosamente bien pagados asesoramientos orales, su equipo de abogados debía confiar en que lo enrevesado de los delitos económicos desactivara el interés público. Sin embargo, la irrupción en la escena de esa colección de pedruscos mantiene el interés porque permite al observador entender de un solo vistazo en qué consiste la corrupción, cuál es el fruto del tráfico de influencias, en qué clase de especies se cobran los favores y que la cara de Zapatero es aún más dura que sus gemas y demás piedras preciosas. Si a Al Capone lo metieron en la cárcel por un delito fiscal, a Zapatero le han condenado las joyas en vez de sus negocios y atrocidades internacionales. Como no tiene defensa posible, la estrategia de sus letrados es buscarle las vueltas al juez para anular la instrucción.

Las novedades judiciales en torno a este inclasificable ser humano coinciden con el auto de apertura de juicio oral a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por malversación y tráfico de influencias. Los principales prebostes del PSOE están contra las cuerdas, hay dos ya en la cárcel —Koldo y Ábalos—, otro en libertad provisional —Cerdán— y varios más en la antesala de los juzgados bajo las lupas de la UCO y la UDEF, las unidades especiales de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Por no hablar de Ceuta y Sánchez.

Un día más en la vida de esta España invadida y traicionada en la que el protagonismo político se lo ha llevado Gabriel Rufián por introducir en el Congreso los modos de los lupanares. Hay ganas de llegar a las manos. Ambiente prebélico. Abusar de un Mazón asesinado civilmente por el PSOE y sus medios como lo ha hecho Rufián es una muestra de odio con trágicos antecedentes en nuestra historia.