Sánchez se refugia ahora en la IA: quiere que sea "humanista" y promete un "contrato social" para regularla

Antes de poner rumbo a Nueva York, donde hablará de Inteligencia Artificial y multilateralismo, Pedro Sánchez ha encontrado en la IA un nuevo terreno desde el que proyectar su discurso político. El presidente del Gobierno ha presentado este lunes en el Palacio de la Moncloa el plan IA360, con el que pretende "construir una IA responsable, humanista y orientada al bienestar colectivo", al tiempo que carga contra los "magnates" y "tecnoligarcas" a los que acusa de ejercer "prácticas monopolísticas" y "abusivas".

"Una IA sin el control de la inteligencia humana colectiva, pues no es inteligencia, es caos y probablemente también estupidez, y actuar ahora, si lo hacemos bien, creo que tiene un reverso positivo", ha aseverado Sánchez, que ha dejado claro que no "confía" en la autorregulación que reclama parte de la industria tecnológica.

Para ello, Sánchez, que ha instado a alcanzar un "gran acuerdo de país", ha anunciado que el próximo mes se reunirá con los agentes sociales para elaborar un "nuevo contrato social para la IA" con el objetivo de "ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo que esta tecnología va a suponer".

"Los incentivos de unos pocos que controlan estas industrias punteras, nunca van a estar alineados con el interés general, por mucho que intenten convencernos de lo contrario y que por tanto una transformación de la magnitud que representa la IA, lo que necesita son reglas claras, decididas por todos, controladas por todos y alineadas con los valores y principios que representa la humanidad", ha asegurado el presidente.

Sánchez ha situado así la regulación de la Inteligencia Artificial como uno de los ejes de su discurso durante su estancia en Estados Unidos. La agenda oficial de Sánchez incluye su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas y varios encuentros centrados en el multilateralismo y la tecnología. Sánchez pretende presentar a España como referente de una vía regulatoria frente a la estrategia estadounidense y utilizar la pugna entre regulación y desregulación como uno de los ejes de su discurso internacional.

El contraste con Donald Trump le permite, además, marcar un perfil ideológico y lanzar un claro mensaje a su electorado progresista. El presidente vuelve así a recurrir al terreno internacional para evitar hacer frente a la crisis que se vive en Ceuta.