Un experto alerta de una nueva invasión de Marruecos: "Va a volver a hacerlo para dar el jaque mate"

El analista político experto en inmigración Rubén Pulido ha intervenido en La Noche de Cuesta para denunciar la alarmante desprotección de las fronteras españolas y la inacción del Ejecutivo central ante las nuevas convocatorias masivas que se gestan en redes sociales para asaltar la frontera.

Durante su intervención, Pulido ha sido muy contundente al valorar la actitud del presidente del Gobierno frente a la creciente tensión ciudadana: "Yo creo que está buscando eso, está buscando el lío, por decirlo de forma clara". Según el experto, el gabinete de Pedro Sánchez busca extremar la presión sobre los ceutíes para propiciar una reacción: "De lo que puede sacar rédito es de un episodio racista, xenófobo, de una reacción de la ciudadanía".

🎙️ @rubnpulido, analista político experto en inmigración en #NocheDeCuesta 🔴 "Yo creo que lo único que le puede favorecer en estos momentos al Gobierno, tal cual se está comportando en estas últimas semanas es de un episodio racista, xenófobo, de una reacción de la ciudadanía". pic.twitter.com/T0eBo9vN0t — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 21, 2026

Fronteras abandonadas y "teatralización" marroquí

Preguntado por la veracidad de la convocatoria, el analista ha verificado que "la movilización se está produciendo" en canales de Telegram, WhatsApp y Facebook. Sin embargo, no descarta que el reino alauita utilice la cita para escenificar un control fronterizo conveniente: "A Marruecos le puede venir bien para tratar de hacer teatro, de llevar a cabo una acción de contención".

Asimismo, ha denunciado la temeridad de la reducción de efectivos en los puntos críticos de entrada. "Al final, si no creamos un efecto disuasorio, si no dibujamos una frontera determinante ante un episodio de estas características, sea cierto o no sea cierto, pues estamos enviando el mensaje de que, oye, podéis venir porque vamos a dejar una frontera desamparada, una frontera vulnerable", ha advertido, subrayando que en el Espigón de Benzú los controles brillan por su ausencia con apenas "un binomio de la Guardia Civil".

El horizonte del "jaque mate"

El experto ha avisado de que la amenaza no se limita a Ceuta, señalando que "alrededor de Melilla se están produciendo movimientos" y que ha constatado entradas considerables en Marruecos desde la frontera argelina que suelen derivar en avalanchas.

De cara a los próximos meses, Pulido anticipa una escalada en la presión migratoria que podría desembocar en un nuevo colapso: "De aquí a final de año" Marruecos lo va a volver a hacer para "dar el jaque mate" en Ceuta, facilitado por la ausencia de una "respuesta consecuente ni determinante del Gobierno".