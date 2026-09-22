Abascal acusa a la "sociedad criminal PSOE" y avisa del peligro para el jurado de Begoña

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha expresado este martes su preocupación por la integridad y la independencia de las personas que compondrán el jurado popular encargado de juzgar el caso Begoña Gómez. A través de sus redes sociales, el líder de la formación ha lanzado una dura advertencia preguntándose si "puede garantizar la sociedad criminal PSOE que los miembros del jurado popular no serán presionados, fotografiados, amedrentados o liquidados por orden de su cloaca como querían hacer con la jueza del caso del hermano de Sánchez".

Esta reacción se produce después de que el juez instructor, Juan Carlos Peinado, acordase abrir juicio oral ante un tribunal del jurado contra la esposa del presidente del Gobierno, acusada de presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La misma medida judicial se ha dictado también contra su asistente en la Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez.

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha cargado duramente contra el habitual victimismo del PSOE. Millán ha criticado que los socialistas aseguren ser "objeto de una persecución por parte de los jueces y de una conspiración de la ultraderecha". Frente a estas excusas, la dirigente ha subrayado que "aquí los únicos perseguidos son los ceutíes, los jueces, son los periodistas libres y son todos los ciudadanos que en su libertad deciden manifestarse en contra del Gobierno".

Además, Millán ha recordado al respecto que "la ley del tribunal del jurado la introdujo el PSOE" y que los socialistas siempre se han mostrado "muy favorables a los tribunales del jurado" cuando ha convenido a sus intereses políticos. Por ello, ha aconsejado a los socialistas y al entorno de Pedro Sánchez que, en lugar de atacar a la Justicia, "lo mejor que podían haber hecho (...) era estarse quietos". "Si el PSOE se queja constantemente de la acción judicial, lo mejor que puede hacer es dejar de delinquir, porque le quedan pocos artículos del Código Penal por tocar", ha sentenciado desde la Cámara Baja.

En otro orden de cosas, Millán ha hecho alusión al plazo de dos días que tiene el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para aclarar el origen de unas joyas halladas en su despacho. "Dijo hace ya tres meses que en diez días como mucho iba a declarar el origen de las joyas", ha señalado, reclamando que la Justicia actúe con firmeza y que "caiga sobre él todo el peso de la ley" si no aporta las pruebas necesarias para esclarecer los hechos.

Finalmente, la portavoz parlamentaria ha sido preguntada por la ausencia de Pedro Sánchez en la recepción organizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Asamblea de la ONU en Nueva York, justificada por supuestos "motivos de agenda". Para Millán, este desplante diplomático es irrelevante en comparación con la grave situación política nacional y ha exigido que Sánchez acuda de una vez por todas al Congreso a dar explicaciones en lugar de escurrir el bulto. La dirigente ha insistido en que "todo lo que no sea la dimisión en bloque y la asunción de la responsabilidad penal del presidente del Gobierno ante el Supremo sobra completamente". Ha concluido pidiendo al líder socialista que "deje de esconderse como un cobarde (...) y que venga aquí a dar la cara en lugar de irse a Nueva York a hacer sus numeritos".