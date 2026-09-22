Cuesta denuncia que la "cloaca" llegó a contactar con narcoclanes para "eliminar" a la juez Biedma

Carlos Cuesta ha dedicado su editorial de este martes a las últimas informaciones sobre la 'cloaca' y su supuesta actuación contra jueces, fiscales, periodistas y agentes que investigaban casos de corrupción. El periodista ha puesto el foco especialmente en la juez Beatriz Biedma, sobre la que, según ha denunciado, se habría llegado a contactar con dos narcoclanes de Badajoz para intentar apartarla de su investigación.

"Hoy vamos a hablar de la información que sigue saliendo sobre la actuación de la cloaca, que ya no es que sea de vergüenza, es de mafia criminal pero elevada a la enésima potencia", ha comenzado Cuesta. Según ha explicado, de los tres clanes de la droga que operarían en la zona de Badajoz, habría constancia de contactos con dos de ellos para actuar contra la juez.

"Un sustillo" o "eliminar a la juez Biedma"

Cuesta ha asegurado que uno de los narcoclanes recibió el encargo de darle a la magistrada "un sustillo", mientras que con el otro el mensaje habría sido más explícito: "Directamente dijeron hay que eliminar a la juez Beatriz Biedma". El periodista ha planteado qué podía significar ese término en el contexto de los narcotraficantes: "No sabemos si se referían, pues no sé, a un balazo en una zona no vital, a un secuestro de hijos, a un secuestro del propio afectado".

Según ha explicado, los narcoclanes habrían recibido además información sobre la magistrada y su entorno. "Les habían pasado fotografías de las hijas, del colegio de las hijas, matrícula del coche, la residencia familiar", ha afirmado.

Cuesta ha relacionado estos hechos con otras actuaciones que, según ha denunciado, habrían tenido como objetivo a personas vinculadas a investigaciones contra la corrupción. Ha citado al juez Juan Carlos Peinado, por instruir la causa contra Begoña Gómez; al magistrado Manuel Marchena; al fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón; al fiscal José Grinda y al teniente coronel Balas.

Sobre Alejandro Luzón, ha señalado que existía un archivo denominado "triple A, denuncias Luzón" y que, según su interpretación, el objetivo era "fabricar denuncias contra Alejandro Luzón". Sobre José Grinda, ha asegurado que se habrían difundido amenazas relacionadas con supuestos vídeos sexuales para perjudicar su vida "profesional", "familiar" y "personal".

La supuesta conexión con el Gobierno

El periodista también ha defendido durante su editorial que la denominada cloaca habría nacido para proteger a Pedro Sánchez frente a las investigaciones judiciales. "Y la cloaca se constituyó para defender a Pedro Sánchez", ha afirmado.

Cuesta ha citado las declaraciones que atribuye a personas relacionadas con esa trama, según las cuales las órdenes "venían de arriba". "Javier Pérez Dolset, uno de los principales empresarios de esta cloaca, lo dijo abiertamente. Dijo que las órdenes venían de arriba. ¿De qué arriba? Le preguntaron. Y él lo dijo. De Pedro Sánchez", ha señalado.

En este sentido, ha insistido en que "los empresarios, la gente que estaba en esa cloaca, lo tenían muy claro. Aquí había que proteger a Pedro Sánchez. Y las órdenes venían de Pedro Sánchez. Lo decían ellos, no lo digo yo".

También ha denunciado una supuesta penetración de la trama en la Guardia Civil. Ha mencionado a Mercedes González y al DAO Manuel Llamas y ha asegurado que se habría pedido a agentes de la UCO que se pusieran "de perfil" en investigaciones relacionadas con casos políticos.

"No estamos hablando de corrupción política"

Cuesta ha elevado el tono al referirse a los contactos con narcoclanes: "No estamos hablando de corrupción política. Estamos hablando de mafias criminales". Y ha insistido en que la finalidad habría sido proteger a quienes podían verse afectados por investigaciones judiciales.

El editorial ha terminado con las declaraciones de Diana Morant sobre la causa del hermano de Pedro Sánchez. Cuesta ha contrapuesto esas palabras con las informaciones que acababa de exponer sobre la juez Beatriz Biedma: "Nada más y nada menos. Diana Morant lo ha visto. ¿Y a los narcoclanes no los veía usted?".