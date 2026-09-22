Conde-Pumpido, 'fontanero' mayor del Gobierno

Mucho se ha hablado —y con razón— de Leire Díez y de sus labores de desestabilización de las causas judiciales en las que están inmersos tanto el entorno familiar del presidente del Gobierno como numerosos dirigentes del PSOE. Y no es para menos si, como parece, esas labores encaminadas a intentar anular, obstaculizar o desacreditar dichas investigaciones judiciales llegaron al extremo de contactar con clanes del narcotráfico con la finalidad de actuar o amedrentar a la juez de Badajoz, Beatriz Biedma, instructora de la causa contra el hermano del presidente, razón por la que Vox se ha querellado contra Leire Díez, el exjuez Luis José Sáenz de Tejada y el abogado Jacobo Teijelo.

Ahora bien, desengañémonos: sin quitar méritos a estos miembros de las llamadas cloacas del PSOE, el gran saboteador de las causas judiciales en las que han estado y están inmersos los intereses políticos y personales del presidente del Gobierno es y será el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido y la mayoría progresista de este pseudotribunal de garantías de continuidad del Gobierno socialista. De hecho, sin la existencia de esa "fontanería" socialista en el seno de este "tribunal" —órgano que, sin formar parte del Poder Judicial, tiene sin embargo capacidad de tumbar hasta las sentencias del Tribunal Supremo— la posibilidad de Sánchez de llegar en 2023 al Gobierno no habiendo ganado las elecciones y de mantenerse en él de la mano de formaciones golpistas y antisistema que a cambio exigían cosas abiertamente inconstitucionales ya hubiera sido imposible. Y es que el TC de Conde-Pumpido ha sido y pretende seguir siendo el gran "desatascador" de todos los obstáculos serios que se le planteen en el ámbito judicial al Ejecutivo sanchista ya sea para sus intereses legislativos —por ejemplo, la ley de amnistía— o para sus intereses en el ámbito penal —véase la impunidad de los condenados por los ERE, Chaves y Griñán—.

Si la semana pasada nos enteramos de que Conde-Pumpido ya maniobra para tumbar la suspensión dictada por el Tribunal Supremo de la Ley de Nietos —maniobra con la que Sánchez pretende alterar el censo electoral con la esperanza de resucitar la mayoría Frankenstein que le mantenga en la poltrona en 2027—, este martes hemos sabido que la mayoría izquierdista liderada por Conde-Pumpido ha rechazado la ponencia de José María Macías que secundaba al Supremo y se oponía a amnistiar a Jordi Turull, antesala de la amnistía total a Carles Puigdemont que el presidente del TC planea conceder al golpista prófugo el próximo mes de octubre.

Y es que de poco sirve lo que digan los tribunales y la propia Constitución si luego hay una correa de transmisión del poder Ejecutivo, mal llamado Tribunal de Garantías Constitucionales, con la potestad de tumbar las sentencias del Supremo y de interpretar como le convenga al Ejecutivo lo que dice nuestra Ley de Leyes. Y esto que lamentablemente sucede frente a las pseudoleyes que el Gobierno ha sacado y quiere sacar adelante también puede ocurrir con las sentencias en el ámbito penal con las personas queridas por el Ejecutivo. Y eso, sin necesidad de mentar el recurso del indulto con el que el Gobierno también puede premiar a los que se hayan mantenido fieles a la omertà sanchista.

Así que, mientras en el Tribunal Constitucional haya una mayoría de magistrados dispuestos a manchar su toga con el polvo sanchista —o con el polvo de cualquiera que presida el Ejecutivo— no habrá una auténtica separación de poderes. No por nada venía a decir el artículo XVI de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que "toda sociedad en la que no se encuentre establecida la separación de poderes carece de Constitución".