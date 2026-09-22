El Gobierno admite casi 1,2 millones de regularizados y alarga el proceso hasta el 30 de septiembre

El Gobierno de Pedro Sánchez ha admitido que los inmigrantes regularizados desde el pasado mes de abril ascienden a 1.174.978, más del doble de los 500.000 que calcularon en un principio. En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el grupo de Ester Muñoz en el Congreso, el Ejecutivo admite además que el proceso continúa abierto hasta el próximo 30 de septiembre, cuando su cierre estaba previsto al concluir junio.

Dado que sigue en marcha, el Gobierno esgrime este motivo para justificar no facilitar el número de solicitudes que han sido rechazadas, y que demostrarían un mínimo de rigor en la revisión de los expedientes, ya que las propias ONG colaboradoras criticaron la falta de controles para la concesión de papeles y el caos vivido durante los primeros días. La cifra de beneficiados, dado que aún no ha concluido el plazo, seguirá creciendo.

Así lo admite el Gobierno en respuesta a la batería de preguntas registrada por la diputada y portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, que interpelaba al Ejecutivo sobre el número de solicitudes rechazadas, los expedientes de expulsión paralizados por la regularización, quiénes habían solicitado previamente asilo, las nacionalidades de los regularizados y cuántos de los admitidos se encuentran en cárceles españolas. Y es que el proceso se extendió a presos preventivos que, aunque sean después condenados, podrán mantener los papeles.

Según los datos desgranados por el propio Ejecutivo, del total de regularizados, un 25,9% proceden de Colombia; un 13,3% de Marruecos; un 11,8% de Venezuela; un 8,8% de Perú; un 4,8% de Honduras; un 3,8% de Paraguay; un 3,4% de Argelia; un 2,9% de Senegal; un 2,5% de Pakistán y un 2,3% de Argentina. Después de lo ocurrido en Ceuta, líderes europeos como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reprocharon a Sánchez la regularización, vinculándolo con lo ocurrido. Los marroquíes serían, precisamente, los segundos más beneficiados en este proceso, por detrás de los colombianos.

La regularización contraviene el Pacto Europeo Migratorio que aprobó en 2024 el Parlamento Europeo, y que entró en vigor en junio de este año. Según el acuerdo, es necesario mejorar la "coordinación entre Estados" en materia migratoria, el "control migratorio" y endurecer los requisitos de llegada y de acogida y agilizar las expulsiones". Precisamente, la oposición de PP y Vox reprocha al Gobierno no aplicarlo también para la expulsión de los inmigrantes en Ceuta.