"El Gobierno pide que se haga justicia y eso significa que Begoña Gómez es inocente"

Las críticas a los tribunales y a los magistrados que investigan al entorno de Pedro Sánchez se han convertido en una constante de este Gobierno, especialmente cuando las decisiones judiciales afectan a los intereses de La Moncloa. Pero ahora el Ejecutivo ha dado un paso más y ya no se limita a desacreditar a los jueces, sino que entra directamente en el terreno de las sentencias y trata de fijar de antemano cuál debería ser el resultado de un juicio.

Es lo que ha ocurrido con el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, que se sentará en el banquillo ante un jurado popular después de que el juez Juan Carlos Peinado decretara la apertura de juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

"El Gobierno pide que se haga justicia y en este caso, eso significa que Begoña Gómez es inocente", ha sentenciado la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, presidido por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ante la ausencia de Sánchez, de viaje oficial en Nueva York. La frase no admite demasiadas interpretaciones porque para el Gobierno, hacer justicia pasa por que Begoña Gómez salga indemne del juicio.

El Ejecutivo ya ha advertido además de que las personas que formen parte del jurado podrían llegar al juicio condicionadas por las informaciones difundidas en los que a su juicio son "pseudomedios". "No queda ningún español que no sepa nada del caso Begoña Gómez", apuntan fuentes gubernamentales, que acusan al juez Peinado de tratar de "humillar" a la mujer del presidente.

"El escarnio público que está sufriendo Begoña Gómez en todo este tiempo es absolutamente insoportable, simplemente por ser la mujer de un presidente progresista, por ser la mujer de Pedro Sánchez", ha insistido la ministra portavoz, que ha trasladado su "empatía" y solidaridad.

El mensaje del Gobierno no se queda en la defensa política de la esposa del presidente. Se inserta en una estrategia de confrontación cada vez más abierta con determinadas decisiones judiciales que afectan al entorno de Sánchez. Las condenas al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y las actuaciones judiciales relacionadas con el hermano del presidente, David Sánchez, también han provocado fuertes críticas desde el Ejecutivo que pese a que haya una sentencia firme, siguen defendiendo su "inocencia".