El PP participará en la manifestación de Sociedad Civil Española el próximo sábado 26 de septiembre

El Partido Popular ha anunciado que apoyará la manifestación convocada por Sociedad Civil Española "por la dignidad, en defensa de España", que tendrá lugar el próximo 26 de septiembre en la Plaza de Cibeles de Madrid. Lo ha anunciado su secretario general, Miguel Tellado, en redes sociales. La marcha partirá de la céntrica plaza madrileña para dirigirse al Arco de la Victoria de Moncloa. Atravesará las calles Alcalá, Gran Vía y Princesa de 10:00 a 14:00.

El PP participará en la marcha convocada por Sociedad Civil Española, este sábado 26 de septiembre, que recorrerá las calles del centro de Madrid para exigir la convocatoria de elecciones generales. España sufre un gobierno peligroso para la democracia y nos sumamos a esta iniciativa para denunciarlo, una vez más. — Miguel Tellado (@Mtelladof) September 22, 2026

"España sufre un gobierno peligroso para la democracia y nos sumamos a esta iniciativa para denunciarlo, una vez más", escribe Tellado en su red social. La convocatoria tiene lugar en pleno ataque del Gobierno contra los jueces por las causas de corrupción que le acorralan, y tras el caos vivido en Ceuta con el traslado de inmigrantes al nuevo campamento instalado en el puerto de la ciudad.

La protesta tiene lugar después de que se convocó el pasado 2 de septiembre, Día de Ceuta, en todos los ayuntamientos de España en defensa de la ciudad. También, frente al Parlamento Europeo. Precisamente, la semana pasada el Ejecutivo sufrió un duro rapapolvo de las instituciones europeas con la resolución del PPE que le exigía la devolución de los inmigrantes a Marruecos y señalaba la responsabilidad de Rabat en lo ocurrido.