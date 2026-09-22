Beatriz Biedma, Pablo Escobar y los jueces de Berlín

Los delincuentes compran muchas cosas. Compran silencios, testimonios, voluntades y conciencias. Cuando tienen suficiente dinero o poder, consiguen además periodistas complacientes, policías corruptos, funcionarios y políticos dispuestos a servirles. Pero de vez en cuando se atraviesa un juez que no se vende, que no se acoquina y que no acepta que el poder del investigado sea una razón para darle carpetazo a un expediente. Para cualquier criminal, ese juez termina siendo un problema mucho más serio que una mala portada o que una denuncia parlamentaria.

Eso explica el interés que despertó Beatriz Biedma entre quienes querían neutralizar la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. La historia es conocida y no hace falta reconstruirla aquí. Lo que importa es el mecanismo: cuando no se consigue doblegar al juez, se empieza a buscar información sobre él, a escarbar en su vida, en su familia, a desacreditarlo, a seguir sus movimientos y a buscar la manera de sacarlo del proceso.

La investigación dirá hasta dónde llegaron esas maniobras y quiénes fueron exactamente sus responsables. Lo que ya resulta evidente es que Biedma hizo lo que debía hacer: investigó sin inclinarse ante el apellido del investigado ni ante el poder político que lo rodeaba.

Colombia conoce demasiado bien esa historia. A comienzos de los años ochenta empezaron las preguntas sobre la fabulosa fortuna de Pablo Escobar. Nadie podía explicar de manera decente cómo un hombre había acumulado semejante riqueza en tan poco tiempo. Cuando jueces y funcionarios comenzaron a mirar debajo de aquella montaña de dinero encontraron cocaína, asesinatos, sobornos y una organización criminal que compraba todo cuanto podía comprar y mataba a quien no se dejaba seducir por su dinero.

Escobar captó rápidamente que un juez honesto podía arruinarle el negocio. Mientras hubiera alguien dispuesto a abrir una investigación, firmar una orden de captura, practicar una prueba o impulsar su extradición hacia los Estados Unidos, toda su fortuna tenía un límite.

Por eso los jueces empezaron a morir. Fueron asesinados funcionarios de pequeños pueblos, jueces de circuito y magistrados que tuvieron la mala fortuna —para Escobar— de no aceptar dinero ni amenazas. La fórmula del capo era elemental: plata o plomo. Algunos prefirieron arriesgar la vida antes que vender la toga.

La guerra contra la justicia fue creciendo. En 1984 ordenó el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla después de que denunciara públicamente el origen de su sucia fortuna. En noviembre de 1985 el M-19 tomó por las armas el Palacio de Justicia. Murieron magistrados, desaparecieron funcionarios y el edificio terminó devorado por el fuego. En aquellos años la extradición se había convertido en la gran pesadilla de los capos y los expedientes judiciales eran, para ellos, una amenaza mucho más real que todos los discursos del Gobierno.

Esa es la razón por la que los criminales odian a los jueces que no pueden comprar. El delincuente soporta una mala noticia, una acusación política y hasta una investigación periodística. Lo que no soporta es saber que existe un funcionario dispuesto a convertir una prueba en una condena y una investigación en una orden que termine privándolo de la libertad.

Por eso hay que cuidar a esos jueces y, sobre todo, dejar que hagan su trabajo. Cuando alrededor de un magistrado empiezan a aparecer seguimientos, campañas de descrédito, pesquisas sobre su vida privada o maniobras para apartarlo de una causa, la sospecha es inevitable: alguien está muy preocupado por lo que ese juez puede descubrir.

La vieja frase del molinero de Potsdam sigue teniendo toda su fuerza: "Aún quedan jueces en Berlín". Para los ciudadanos, es una esperanza y para los delincuentes, una pésima noticia.