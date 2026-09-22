Moncloa agita el fantasma del complot para defender a sus "inocentes"

La tesis del descrédito de cualquier causa judicial que salpique al entorno del Gobierno se ha convertido ya en un mantra para Moncloa. Cada vez que los tribunales ponen el foco sobre el entorno del Ejecutivo, el PSOE o la propia familia de Pedro Sánchez, la respuesta es presentar las investigaciones como parte de una estrategia de la derecha política, mediática y judicial para desgastar y "derrocar" al Gobierno.

El Ejecutivo vuelve a agitar así el argumento de las "condenas a inocentes" para cuestionar las actuaciones judiciales que les afectan. En su lista incluye al hermano del presidente, David Sánchez, y al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ambos condenados. Incorpora también al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, después de que el juez José Luis Calama le haya dado tres días para explicar el origen de las joyas halladas en su despacho de Ferraz y valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros.

Y en el centro de este discurso vuelve a aparecer Begoña Gómez. La mujer del presidente se sentará en el banquillo ante un jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, después de que el juez Juan Carlos Peinado haya decretado este lunes la apertura del juicio oral. Una decisión que Moncloa vuelve a cuestionar sin ambages y que el Ejecutivo califica de "instrucción arbitraria", "acoso" y "persecución judicial".

La fecha del juicio aún no está escrita en el calendario, pero será la Audiencia Provincial de Madrid la que ponga fecha al caso. Si finalmente la vista se celebra a mediados de 2027, el banquillo podría cruzarse con la recta final de la legislatura y el reloj electoral, salvo que Sánchez decida apretar antes el botón de las urnas.

Las reacciones ya son más que previsibles. Los ataques y descalificaciones del Ejecutivo contra el poder judicial parecen formar parte de una estrategia para desacreditar de antemano cualquier decisión que pueda resultar adversa para su entorno. Si las causas contra Zapatero o Gómez terminan en condena, Moncloa ya habrá preparado el terreno para cuestionar el fallo y presentarlo como parte de una supuesta persecución.

Sin embargo, no hace tanto que el Gobierno quedó retratado por la defensa que hizo de quienes hoy han terminado condenados o apartados de la primera línea política. Así ocurrió con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, por quien llegaron a decir que ponían la "mano en el fuego", o con el exministro José Luis Ábalos, al que defendieron como una persona "honesta" y que ahora ha sido condenado a 24 años de prisión.