El sanchismo conectó con el Clan de los Rocho, un hub logístico muy particular radicado en Badajoz, para que se encargara de la juez Beatriz Biedma, instructora del caso del hermano de Sánchez, por el que el Chirimoyo acabó condenado a nueve años de inhabilitación. A la CEO del clan, Cinthia Rocho, más conocida como La Celsa, le hicieron llegar datos de seguimiento de la juez, con la dirección de su domicilio y los lugares que frecuentaba, así como otras informaciones de interés con una finalidad muy concreta. Como dijo La Celsa, "si tú no quieres hacerle nada físicamente, no necesitas su dirección", en referencia al encargo para eliminar a la magistrada. "Yo sabía que iban a por ella de alguna manera", siguió explicando la emprendedora pacense, a la que no le "hubiera gustado ser la Beatric (sic)", porque los enviados de Sánchez "querían quitársela de en medio para que no les tocara los cojones a ellos".

Un ajuste de cuentas entre delincuentes es algo habitual en los bajos fondos de cualquier ciudad, pero poner fuera de circulación a un juez es un salto enorme que, desde luego, Los Rocho no estaban dispuestos a dar. El lumpen tiene instinto de supervivencia y un cierto sentido del honor que respeta y hace respetar a los suyos. Al contrario de los socialistas de Sánchez, que carecen de filtros cuando se trata de proteger al líder del PSOE, un partido que ya ha sido caracterizado en las redes como La Rosa Nostra, el sobrenombre más apropiado.

Si los fontaneros del sanchismo actúan así contra un juez por un tema menor como el enchufe del hermanísimo, no es difícil imaginar hasta dónde pueden llegar en el caso de la mujer del presidente, que próximamente será juzgada también para responder de dos graves delitos. La sentencia la va a determinar un jurado popular, es decir, un grupo de personas anónimas del que dependerá que Begoña Gómez vaya o no a la cárcel, una posibilidad que conviene contemplar dado que la acusación popular le pide 13 años de prisión.

¿Quién va a formar parte del jurado de Begoña? Desde luego, los que no puedan librarse de ese compromiso en caso de que su nombre salga en el sorteo. Reunidos los nueve desgraciados que no pudieron zafarse a tiempo, cabe preguntarse también si no sería más oportuno que, en este caso concreto, la culpabilidad o inocencia de la acusada la determinara un tribunal.