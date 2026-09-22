'Nihil desencadenado'

Así se titula un libro de Ray Brassier publicado en 2017. Trata del nihilismo, sustantivando la nada, nihil, el sinsentido, el vacío de valor, como si fuera un alguien o un algo que ha sido liberado por fin de su exilio por ser el reverso del viejo Prometeo que dio calor y épica a la historia humana. La victoria de la razón ilustrada y sus filosofías derivadas concluyeron que la ausencia de valor y significado del ser mismo y de la humanidad, tiene entidad. Es un hecho.

O sea, que ha sido el desarrollo de la razón el que ha desencadenado al nihilismo. El ejercicio racional ha advertido que las cosas y, de entre ellas, los sujetos privilegiados, los hombres, no tienen sentido razonable. Pero con ello no se ataca a la racionalidad sino que la completa y desvela su misión. El mundo es ahora más ajustado a lo razonable porque ya conoce su ausencia de significado. La filosofía y el pensamiento, ya inútiles, solo pueden iluminar la extinción de las viejas explicaciones estériles.

Claro que todo eso recuerda al viejo Nietzsche y su apuesta, por cierto injustificada, por el valor semejante, esto es, ninguno, de cualquiera de las grandes metáforas que han tratado de explicar la presencia humana en el mundo. Nada hay en ninguna que tenga más valor que otra. Pero hasta el alemán se percató de que se estaba dando paso a otra nueva humanidad, la del superhombre y su voluntad de poder. Al final, el poder es lo que confiere sentido aunque tal ejercicio no sea racional.

Viene esto a cuento del vacío que se siente cuando se piensa en la democracia y en España, por no salir de nuestros predios cercanos. Cuando vi el título del libro, pensé inmediatamente que, en efecto, desde la irrupción de Pedro Sánchez en la escena nacional, es como si se hubiera desencadenado un gigantesco nihil, un sinsentido moral, que va extinguiendo todas las creencias y valores que parecíamos tener muy asentados y razonados.

Cuando ha estallado el escándalo impensable en una nación seria, de la nueva invasión de Ceuta, algunos, supongo que muchos, habrán comenzado a comprender la dimensión de la corrosión política que se ha extendido sobre todos nosotros y con ella, la desmoralización como sociedad, como Estado democrático con instituciones sólidas y como esperanza de libertad y prosperidad futuras.

Me mandaba mi amigo y filósofo Carlos Rodríguez Estacio, autor del cada vez más imprescindible libro La tribu caníbal, sobre ETA y el nacionalismo vasco, un puñado de portadas y titulares de la prensa española de ayer. En uno de ellos se leía que la mujer del presidente Sánchez será juzgada por un jurado popular de diversos delitos en un futuro inminente.

Se leía sucesivamente que un juez citaba como imputadas a las hijas de su mentor, estrella de su campaña y expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, conminado por el mismo juez a aclarar el origen de las valiosas y no declaradas joyas que guardaba en su caja fuerte, para el próximo 30 de noviembre. Luego, se mostraban los mimbres de la operación Nietos para impulsar un pucherazo electoral.

Finalmente, por abreviar, en otro titular se exponía cómo la cloaca pagada por el PSOE recurría al clan de delincuentes los Rochos de Extremadura con el propósito de eliminar de la causa que condenó al hermano de Pedro Sánchez a la juez instructora: "Eliminad a Biedma y la Fiscalía cerrará vuestros casos".

Esta nación debería haber reaccionado cuando se vio claro que el PSOE caía en manos de un tipo sin escrúpulos, que mentía sobre su currículo y sus méritos, que ocultó su relación personal con un negocio de prostitución incluso de menores, que intentó falsificar las elecciones en su propio partido, que mintió sobre la pandemia y se inventó un Comité de Expertos, que cerró el Parlamento y así sucesivamente hasta el encarcelamiento de dos secretarios generales y la imputación de decenas de socialistas de su obediencia.

Aún más. Acaba de saberse que en Ceuta, desde el día 22 de julio, mucho antes de la invasión, la Delegación del Gobierno había cursado visita a posibles lugares de la ciudad para convertirlos en zonas de acogimiento masivo de inmigrantes. Lo ha dicho el propio diputado socialista y vicepresidente de la Asamblea de Ceuta, Melchor León. O sea, que se sabía que iba a haber una invasión desde días antes de producirse. O sea, que era un plan previsto que el Gobierno de España y Marruecos conocían. No hay duda razonable. Que lo llame a declarar la juez Tardón.

Se sabe además que Pedro Sánchez no expulsará a los miles de magrebíes que vandalizan Ceuta y destruyen los derechos y libertades de sus habitantes, a pesar de la petición unánime de sus autoridades y representantes, del clamor de sus vecinos, de la indignación de una mayoría de españoles y de que el propio Gobierno marroquí se haya mostrado dispuesto a aceptar su devolución, de menores y mayores.

Sí, se nos ha desencadenado un nihil de cojones, un nada importa, un todo vale, un que le den a España, un a la mierda la Constitución, un al carajo la democracia, un a linchar a los jueces, a periodistas y a funcionarios dignos. Solo cabe esperar que, sabiendo ya qué es el nihil-sanchismo, de su fango pueda salir alguna luz. El poder acabar con él nos dotará de sentido.