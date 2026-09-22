Sánchez admite por primera vez que Marruecos falló en la frontera de Ceuta y que ha pedido "respuestas"

Es la primera vez que Pedro Sánchez apunta públicamente a fallos en los mecanismos de control de la frontera de Ceuta. Y lo ha hecho lejos de España, durante su viaje a Estados Unidos y en una entrevista con Christiane Amanpour en CNN, después de asistir este martes a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Sánchez ha asegurado que, pese a que la cooperación con Marruecos es "buena" y hay una "relación bilateral muy positiva", el Ejecutivo ha reclamado explicaciones por la invasión. "Estamos investigando lo que ocurrió esos días, pero también hemos pedido respuestas a Marruecos porque está claro que su control de fronteras falló", ha afirmado el presidente, que ha reclamado que haya "acciones y respuestas" por parte del régimen marroquí.

La admisión de Sánchez supone un cambio relevante en el discurso del Gobierno. Hasta ahora, el Ejecutivo había evitado señalar de forma tan directa un fallo en el control fronterizo marroquí, de hecho el propio Sánchez elogió la actuación "inteligente" de Marruecos durante la invasión. Ahora es el propio presidente quien lo hace, aunque desde miles de kilómetros de distancia y ante una audiencia internacional.

"Sabemos y entendemos perfectamente que el mundo nos está observando. Y demostraremos que es posible garantizar la seguridad y el orden sin que ello vaya en detrimento de la dignidad humana", ha remarcado Sánchez haciendo hincapié en que todos los inmigrantes serán devueltos aunque conforme a la ley.

Sánchez también ha aprovechado la entrevista para denunciar la "insolidaridad" de algunos de sus socios europeos. Una manera de repartir responsabilidades mientras, en España, el Gobierno sigue insistiendo en que no fue avisado por los servicios de inteligencia españoles de la llegada masiva de inmigrantes, pese a que los documentos que el propio Ejecutivo desclasificó dicen exactamente lo contrario.

El "abandono de Ceuta" a la ONU

En el contexto de la cumbre de la ONU también se ha pronunciado el letrado de la Asociación Hazte Oír —personada como acusación popular en la causa en la que se investiga la invasión de Ceuta—, Javier María Roldán; que ha denunciado el "abandono" que, a su juicio, ha llevado a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez sobre Ceuta. Roldán ha pedido a la ONU que actúe en favor de la protección de los ceutíes y ha reclamado que se investigue "quién organizó la invasión y quién, sabiéndolo, no la impidió".