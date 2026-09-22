Sánchez rechaza asistir a la recepción de Trump en Nueva York alegando motivos de agenda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido ausentarse de la tradicional recepción que ofrece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los jefes de delegación con motivo del inicio del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Pese a haber recibido la correspondiente invitación oficial para participar en este habitual encuentro diplomático que se celebra en Nueva York durante la Semana de Alto Nivel, Moncloa ha justificado su ausencia aludiendo a motivos de agenda.

Sin embargo, esta excusa oficial choca con la realidad de las previsiones enviadas a los medios de comunicación. El programa de actividades de Sánchez para la jornada del martes no recoge, a priori, ningún evento público por la tarde, franja horaria que coincide exactamente con la recepción organizada por la Casa Blanca. De este modo, el líder socialista dejará vacía la silla de España en una cita de gran relevancia para las relaciones internacionales y transatlánticas.

La decisión de no acudir contrasta con el historial del propio líder del Ejecutivo. En los dos primeros años en que viajó a la ciudad estadounidense como jefe de Gobierno, en 2018 y 2019, sí asistió a las recepciones ofrecidas por el entonces presidente Trump. En aquellas ocasiones, además, lo hizo acompañado de su esposa, Begoña Gómez. En 2020 y 2021 la cita se suspendió por las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus.

Posteriormente, con la llegada de Joe Biden al poder, la disposición de Moncloa pareció ser otra, ya que el dirigente socialista sí estuvo presente en los encuentros que ofreció el mandatario demócrata tanto en septiembre de 2022 como en 2023. El año pasado, en cambio, tampoco asistió a la convocatoria de Trump, pero en esa ocasión fue el Rey quien presidió la delegación española y acudió al evento tras ser invitado. En la edición de 2024, actuando Biden de anfitrión, se excusó debido a que coincidía plenamente con su intervención ante el plenario de Naciones Unidas.

En lugar de aprovechar el marco que brinda la primera potencia mundial para estrechar lazos, la agenda de Sánchez en Nueva York se centrará en otras actividades. Sí acudirá a la apertura del debate general de la Asamblea, donde está previsto que intervenga el propio Donald Trump, acompañado por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Previamente, el presidente del Gobierno español mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro británico, Andy Burham. Más tarde, la delegación española tiene programado asistir a un acto de homenaje a la escritora y periodista Gloria Steinem, conocida por ser uno de los referentes históricos del movimiento feminista. Sin olvidar su participación en un desayuno dirigido por Zohran Mamdani, el alcalde musulmán y comunista de Nueva York y que Moncloa ha descrito como el "invitado especial" del acto, en el que estarán cuarenta líderes más.

Para completar su actividad oficial en los márgenes de Naciones Unidas, Sánchez participará en dos foros temáticos. El primero de ellos versará sobre la protección de la infancia frente a los riesgos de la inteligencia artificial, mientras que el segundo estará enfocado en la defensa de los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por la propia organización internacional. Una agenda que, pese a las explicaciones oficiales, deja un llamativo hueco justo a la hora en que el mandatario norteamericano recibe a la comunidad internacional.