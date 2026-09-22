Vox se querella contra Leire Díez por encargar "un sustillo" a la juez del hermano de Sánchez

El partido político Vox ha decidido dar un paso al frente en la defensa de la independencia judicial y ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra la exmilitante socialista Leire Díez, el exjuez Luis José Sáenz de Tejada y el abogado Jacobo Teijelo. El motivo de esta acción legal son las presuntas maniobras realizadas por estas tres personas para que un conocido clan del narcotráfico asentado en Badajoz diera "un sustillo" a la magistrada Beatriz Biedma, encargada de investigar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Esta acción se produce mientras la propia juez instructora está a la espera de que el titular del Juzgado Central de Instrucción, Santiago Pedraz, le permita ejercer la acusación particular en el caso Leire. En esta causa se investiga a la trama que presuntamente lideraba la antigua afiliada del PSOE para sabotear distintos procedimientos judiciales. Ante la gravedad de los indicios, que apuntan a una feroz campaña de descrédito contra Biedma, la magistrada ha solicitado intervenir directamente en el proceso.

En su escrito de personación, la juez de Badajoz pone el foco en una anotación "especialmente relevante" encontrada en una de las agendas de la investigada. En dicho dietario, con fecha del 25 de marzo de 2025, se podía leer textualmente: "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano". Este hallazgo es fundamental para la acusación, ya que se registró tan solo unos días después de que la Justicia rechazara la recusación promovida contra ella en las diligencias que afectan al hermano de Pedro Sánchez.

Basándose en estos mismos elementos, la formación liderada por Santiago Abascal ha formalizado su querella por la presunta comisión de los delitos de atentado contra la autoridad judicial en grado de tentativa, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Aunque los tres querellados ya tienen la condición de investigados en el caso Leire, Vox advierte de que hasta el momento no se les había imputado formalmente por los ataques concretos dirigidos hacia Biedma.

Según el documento presentado por la acusación popular, en la primavera de 2025, el exjuez Sáenz de Tejada contactó supuestamente con el clan de Los Rochos para proponerles un trato. Si actuaban contra la magistrada, la Fiscalía procedería a archivar sus causas penales pendientes. Además, se hizo llegar a un intermediario información obtenida mediante un seguimiento físico previo a la juez, transmitiendo el encargo de "darle un sustillo".

El propio Sáenz de Tejada habría admitido su participación en aquel encuentro, reconociendo conocer el domicilio exacto de la instructora pacense y la ubicación del colegio de sus hijas. No obstante, ha negado tener en su poder los vídeos sobre la familia a los que hace referencia el sumario. Por su parte, una integrante de este grupo criminal ha confirmado recientemente la propuesta de atentar contra la juez, una oferta que finalmente decidieron rechazar.

La acción legal de Vox también se dirige contra el letrado Teijelo, quien habría mantenido diversas reuniones junto a Leire Díez en la Fiscalía General del Estado en unas fechas que coinciden milimétricamente con el periodo en que se formuló el ofrecimiento a los narcotraficantes. Para el partido político, estos gravísimos hechos comprometen de forma directa "nada más y nada menos que la independencia judicial", por lo que exigen una investigación individualizada y profunda que depure todas las responsabilidades.