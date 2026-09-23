Armengol expulsa a la diputada del PP Ana Vázquez por llevar el gas pimienta de las ceutíes :"¡Lleva un arma!"

La presidenta de las Cortes, Francina Armengol, ha expulsado del Pleno a la diputada del PP Ana Vázquez por mostrar el bote de gas pimienta que portan las niñas ceutíes para defenderse de la violencia que sufre la ciudad desde la invasión. "¡Lleva un arma!", la acusaba entre gritos Armengol, que citaba el artículo 101 del Reglamento de Armas para decir que el artilugio es "un arma".

La diputada se resistía, arropada por la bancada popular, a lo que Armengol le amenazaba con expulsarla toda la sesión, si no salía a depositar el gas pimienta fuera. En los pasillos del Congreso, Vázquez negaba la mayor asegurando que la Mesa del Congreso desconoce el Reglamento de Armas ya que el bote solo contiene 30 ml y estaba vacío. "¿Qué está diciendo, que todas las mujeres portan armas en Ceuta?", se preguntaba irónicamente. "Esta es la normalidad que quieren decir que existe en Ceuta", remataba.

Los nervios de la presidenta del Congreso se venían percibiendo durante toda la sesión al comprobar cómo la oposición acorralaba a los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los ataques a la juez Biedma, a la que la cloaca del PSOE intentó destruir. Armengol interrumpía las preguntas de la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, del secretario general, Miguel Tellado, y la portavoz de Vox, Pepa Millán, para rescatar a los ministros de los reproches de PP y Vox.

La tensión ha continuado después en los pasillos del Congreso, donde Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado indignado por lo ocurrido. En conversación informal con lo periodistas ha valorado como "inaudito" y un "disparate" la actitud de Armengol, recordando que se ha producido una acusación "muy grave" contra una diputada por decir que ha llevado un arma al hemiciclo.

Fuentes de la presidencia de la Cámara sugieren que el bote de gas pimienta sí estaba lleno porque se ha vaciado en los baños masculinos del edificio adyacente al Pleno, aunque no precisan quién sería el autor de este hecho. Dos ujieres habrían dado aviso de lo ocurrido por el olor que desprendía el baño.