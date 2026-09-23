No es un mecanismo lo que falla en la frontera

En la oscuridad más cerrada, un mínimo reflejo se celebra como si fuera la salida del túnel. Algo así ha pasado con unas palabras de Sánchez que se han querido ver como un primer reconocimiento de que algo hizo mal Marruecos para que se produjera el asalto a Ceuta. Entrecerrando los ojos, hasta se vio en ellas un amago de pedirle explicaciones al país al que pagamos, España y la UE, para que proteja nuestras fronteras, porque nosotros, España y la UE, no queremos mancharnos las manos haciéndolo. No hay que dar a su declaración más bola de la que merece, que es ninguna, pero lo que merece es un premio a la pusilanimidad. "Está claro para nosotros que su mecanismo de control fronterizo falló", dijo el gobernante que decidió que su control fronterizo no existiera en Ceuta, y que ha decidido, por su cuenta pero a nuestro riesgo, que España no tenga ningún tipo de control sobre la inmigración, venga de donde venga, venga como venga y venga para lo que venga.

No hay fallos de mecanismos. Hay un fallo de política, una política que es un fallo de principio a fin. Un fallo tremendo, sideral, loco y que costará mucho revertir. Un fallo que se ha hecho fuerte sobre ideas y percepciones equivocadas. Aunque también puede ser que las ideas equivocadas se hayan urdido para justificar el fallo, como tapaderas intelectuales. Esas ideas falaces han aparecido en público, exhibidas por el Gobierno y partidos que lo apoyan, a raíz del asalto a Ceuta, con finalidad encubridora. Pero a la vez son las que sirven de soporte a la actitud puramente pasiva que ha tenido España ante las oleadas migratorias que ha recibido en las últimas décadas. Ninguna de ellas ha sido organizada ni selectiva, las pos-Covid han sido menos ordenadas que ninguna y el Gobierno de Sánchez ha tenido menos voluntad de controlarlas que ninguno de sus predecesores.

La idea falaz número uno es que no se puede controlar. Es una "realidad estructural", ha pontificado Sánchez, aludiendo a la "desigualdad" de renta entre España y Europa y África. Y esa realidad estructural es como un fenómeno de la naturaleza, pero mucho más incontrolable. Quieren controlar el cambio climático y creen que se puede frenar, pero no creen que se puedan controlar ni frenar las oleadas migratorias. ¡No quieren! Las definen como inevitables porque no tienen intención de evitarlas. Pero la insistencia en la inevitabilidad muestra cuál es el único control que desea ejercer el Gobierno en esta materia: el de la opinión pública. Aprovecha lo de Ceuta para implantar la idea de que no se puede hacer nada para evitar que marroquíes, senegaleses, malienses, nigerianos y nacionales de otros muchos países africanos, vengan a España, ilegalmente, claro, y se queden.

La actitud de brazos caídos va acompañada de un sentimiento. "España fue tierra de emigrantes, y ahora debe acoger a los que buscan un futuro mejor, como hicieron aquellos españoles", dice el cuento de la buena gente. Sánchez hablará de nuestros abuelos y abuelas, para azucarar. Pero nuestros abuelos emigrantes no entraron ilegalmente en ningún país de América del Sur. Y los abuelos y abuelas se fueron a Alemania y a Suiza con contratos de trabajo. El cuento de la buena gente es mentira, pero ha calado. Parece que tenemos una deuda moral y como en tiempos emigramos, ahora tenemos que aceptar lo que nos venga, venga como venga. Como si no fuéramos un Estado que puede decidir sobre si necesita inmigración, cuál y cuánta. Otros países lo hacen, pero España no sabe ya qué es una nación, qué es un Estado y qué son las fronteras. Casi mejor acabar con esta farsa y declarar que hemos disuelto todo eso.