De la herencia al regalo del rey de Arabia: todas las versiones de Zapatero sobre las joyas

José Luis Rodríguez Zapatero ha ido cambiando la explicación sobre el origen de las joyas que la UDEF encontró en la caja fuerte de su despacho en Ferraz el pasado mes de mayo. Lo que inicialmente eran herencias familiares y regalos de viajes pasó después a convertirse en un "regalo de cortesía" cuyo origen no quiso desvelar y ahora, cuatro meses después del hallazgo, en un obsequio personal del rey de Arabia Saudí.

Desde ese primer vídeo de 80 segundos que Zapatero difundió después de que el juez Calama le citase como investigado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad han pasado cuatro meses. En aquella primera aparición pública, el expresidente negó cualquier relación con el rescate de Plus Ultra. Aseguró que toda su actividad pública y privada se había desarrollado respetando la legalidad y que sus ingresos habían sido declarados mediante el IRPF.

Zapatero afirmó entonces con contundencia que "jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra". También aseguró que nunca había tenido una sociedad mercantil, ni directamente ni a través de terceros, en España o fuera de España.

En ese momento todavía no ofreció públicamente ninguna explicación sobre las joyas que posteriormente serían encontradas en la caja fuerte de su despacho. Sí anunció que atendería a los medios en los días siguientes y que ejercería su derecho a la defensa.

Herencias familiares y regalos

La primera explicación sobre las joyas llegó posteriormente a través de Luis Arroyo, amigo de Zapatero y portavoz de su entorno. Según trasladó, las piezas procedían "de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer", además de dos regalos.

Arroyo trató también de rebajar su valor. Aseguró que "algún experto" había realizado una valoración y situó el conjunto entre 30.000 y 50.000 euros.

Además, negó que las joyas fueran un regalo procedente de Arabia Saudí. Ante esa posibilidad, Arroyo aseguró que era "falso" y que Zapatero le había dicho que no recordaba haber recibido ningún regalo de joyas de Arabia Saudí.

25 de mayo: la explicación de por qué estaban en el despacho

El 25 de mayo, Arroyo volvió a explicar el origen de las piezas. Según su versión, Zapatero le había contado que las joyas eran herencias de su madre y de su suegra, además de otros regalos.

También explicó por qué estaban guardadas en la caja fuerte del despacho de la calle Ferraz. Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa, habían vendido su vivienda y se habían trasladado a una casa de alquiler. Como no tenían una caja fuerte en el nuevo domicilio, habrían decidido guardar allí las joyas.

En ese momento, el entorno del expresidente seguía situando su valor entre los 30.000 y los 50.000 euros.

Por estos momentos, el portavoz de Zapatero también negaba en las televisiones que las joyas se trataran de un regalo del rey de Arabia Saudí.

Amable recordatorio de lo que dijo el portavoz de Zapatero hace unos meses. Y ahora lo comparan con lo que le ha dicho al Juez. Y así todo. pic.twitter.com/R4cDAAva9Q — Ipe Utrera-Molina 🇪🇸 (@ipeutrera) September 23, 2026

12 de junio: Ansorena eleva la valoración a 1,3 millones

El 12 de junio se conoció la tasación realizada por la joyería Ansorena sobre las piezas intervenidas. El conjunto fue valorado en 1,3 millones de euros, una cifra muy superior a los 30.000-50.000 euros que había dado por entonces el entorno de Zapatero.

El informe describía piezas de valores muy diferentes. Entre ellas figuraba un collar de oro blanco de 18 quilates con trece zafiros de origen tailandés y diamantes, valorado en 228.000 euros, y otro collar con diamantes y dos esmeraldas naturales de origen Zambia, tasado en 278.000 euros.

También aparecían una pieza valorada en 155.000 euros, una pulsera de 80.000 euros, una sortija de 85.000 euros y unos pendientes de 70.000 euros, junto a otras piezas de escaso valor, bisutería y relojes.

Ese mismo día, Arroyo pidió perdón por haber dado previamente la cifra de 50.000 euros y reconoció que había inducido a error sobre el valor de las joyas.

23 de julio: un "regalo de cortesía"

Tres meses después del primer vídeo, Zapatero rompió su silencio en televisión. En una entrevista en RTVE, el expresidente habló por primera vez directamente sobre las joyas.

Su explicación ya no fue la de las herencias como origen de las piezas más valiosas. Zapatero afirmó que se trataba de "un regalo de cortesía de hace muchos años", aunque no quiso revelar de qué país procedía.

El expresidente describió las joyas como "una historia sin intención, sin afán patrimonial" y aseguró que estaban guardadas junto a las joyas de su familia y otros regalos.

Según explicó, llevaban allí "muchísimos años", sin uso y sin destino. También afirmó que ni él ni su familia habían pensado en su valor y que "ni podíamos imaginar ese valor".

Ante la valoración de 1,3 millones de euros, señaló que tendría que ser sometida a contradicción en el procedimiento judicial. También negó que hubiera intención de defraudar y resumió su explicación diciendo que "estaban ahí y ya está".

23 de septiembre: un regalo del rey de Arabia Saudí

La versión vuelve a cambiar este 23 de septiembre. En el escrito enviado al juez Calama, Zapatero asegura ahora que las joyas fueron un obsequio personal del rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, entonces monarca de Arabia Saudí.

Según su relato, el regalo se produjo durante la visita oficial del monarca a Madrid los días 18 y 19 de junio de 2007. Zapatero sostiene que las piezas fueron entregadas en su vivienda familiar, situada en el Palacio de la Moncloa, y que las aceptó como muestra de agradecimiento y respeto hacia la Monarquía saudí.

El expresidente identifica tres juegos de joyería: uno de rubíes, otro de esmeraldas y otro de zafiros. Cada juego estaría compuesto por cuatro piezas de oro blanco de 18 quilates con las correspondientes piedras preciosas y diamantes.

Esta explicación contradice la versión que su propio portavoz había dado inicialmente, cuando Arroyo negó expresamente que las joyas procedieran de Arabia Saudí.

Ahora también cuestiona los 1,3 millones

El escrito presentado al juez incluye además una nueva discrepancia con la tasación conocida en junio. La defensa de Zapatero rechaza la valoración de 1,3 millones de euros realizada por Ansorena.

Sostiene que el informe calcula un valor de mercado de reposición correspondiente al mercado primario en junio de 2026 y que ese tipo de valoración se utiliza habitualmente para las pólizas de seguro. Por ello, considera que no permite establecer cuál era el valor de las piezas en junio de 2007.