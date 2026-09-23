Zapatero: tener mucho y declarar muy poco

Ignoramos por qué José Luis Rodríguez Zapatero, habiéndose comprometido el 17 de junio a hacerlo en 10 días, ha tardado más de tres meses en comunicar al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el origen de las joyas encontradas en su caja fuerte valoradas, de forma preliminar, nada menos que en 1,3 millones de euros: Bien sea para hacer que el paso del tiempo diluyese el impacto de la noticia, bien sea para recabar en Arabia Saudi apoyo documental a su testimonio, o ambas cosas a la vez, el caso es que el ex presidente de Gobierno socialista ha comunicado formalmente este miércoles al juez que las joyas fueron un regalo que el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud le entregó en 2007, cuando era jefe del Ejecutivo. Zapatero pide además al juez que oficie una comisión rogatoria ante las autoridades saudíes para que le certifiquen la entrega.

No vamos a negar la dispar trascendencia que desde el punto de vista tributario tendría el momento y el modo de adquisición por parte de Zapatero de ese auténtico tesoro: Si se acreditase que fue un regalo recibido en 2007, la investigación penal del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones estaría afectado por la prescripción; cosa distinta podría ser lo relativo al Impuesto sobre el Patrimonio: La eventual omisión en las declaraciones se produciría ejercicio a ejercicio, por lo que los cuatro últimos ejercicios no prescritos —2022, 2023, 2024 y 2025— seguirían siendo susceptibles de comprobación y, en su caso, de regularización.

El escenario cambia, no obstante, si no se consigue acreditar que las joyas fueron realmente una donación de 2007. En ese caso, Hacienda podría analizar la aparición de las piezas como un incremento patrimonial cuyo origen no ha quedado suficientemente justificado. El artículo 39 de la Ley del IRPF contempla la figura de la ganancia patrimonial no justificada, que podría llevar a imputar el valor de los bienes al ejercicio no prescrito que correspondiera. Tomando como referencia la valoración preliminar de 1,3 millones de euros, la cuota tributaria podría situarse entre 400.000 y 470.000 euros, además de las consecuencias que pudieran derivarse si finalmente se apreciara la existencia de un delito contra la Hacienda Pública.

Ahora bien. La cuestión fundamental en este asunto es por qué Zapatero, en lugar de trasladar semejante regalo al patrimonio del Estado, tal y como dictaminaba el Código de Buen Gobierno aprobado bajo su mandato en 2005, se lo quedó para él. Y por qué, habiéndoselo quedado, no lo declaró ante Hacienda. Zapatero, en su rescrito, reitera que no les ha dado "ni uso ni destino", pero el hecho cierto es que, aunque nadie usara las joyas, su destino está claro: la caja fuerte del dirigente socialista.

Si a todo lo anterior, sumamos el hecho de que Zapatero está siendo investigado por los delitos de tráfico de influencias, organización delictiva, falsedad documental, blanqueo de capitales, delito fiscal y contrabando en el marco del caso Plus Ultra, todos nos podemos hacer una idea de su colosal hipocresía al afirmar que "ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho".