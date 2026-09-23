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Política

El 112 confirma que los expedientes sanitarios en Ceuta se disparan un 260% mientras Mónica García niega el colapso

Los picos de asistencia han llegado hasta las 1.600 intervenciones en los días críticos y una media sostenida de más de 300 urgencias diarias.

Los picos de asistencia han llegado hasta las 1.600 intervenciones en los días críticos y una media sostenida de más de 300 urgencias diarias.
La presidenta del Colegio de Enfermería de Ceuta, Rosa Fuentes, en primera línea asistencial en la crisis migratoria de Ceuta. | Europa Press

La ministra de Sanidad, Mónica García, insiste en que no hay colapso sanitario en Ceuta. Pero los datos oficiales del 112 confirman por completo las alertas de los doctores, enfermeros y hasta el Colegio de Médicos de Ceuta: hasta el 10 de septiembre los expedientes sanitarios en la ciudad se han disparado un 260,9% y los denominados como cartas de llamada sanitarias reflejan una escalada de un 285,8%. Y eso es imposible atenderlo con los medios de Ceuta.

Los datos reportados por los colegios profesionales de médicos, enfermería y sindicatos sanitarios en Ceuta tras la invasión delatan una brutal saturación del sistema sanitario. Se han registrado brotes generalizados de sarna y contagios de varicela, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, etc. Ha aparecido hasta un caso de viruela del mono. Y múltiples afecciones dermatológicas graves debido a las condiciones de insalubridad y hacinamiento generadas por la invasión.

Hay casos confirmados de enfermedades respiratorias y digestivas, incluidos brotes severos de gastroenteritis. Representantes del sector farmacéutico han alertado de que la demanda de antibióticos se ha multiplicado por cinco respecto a los niveles habituales. Los picos de asistencia han llegado hasta las 1.600 intervenciones en los días críticos y una media sostenida de más de 300 urgencias diarias.

Falta de profesionales sanitarios

Los representantes médicos han advertido de un déficit crítico de profesionales sanitarios para atender a esta invasión, con jornadas donde únicamente unos 5 o 6 médicos han asumido el volumen diario de Urgencias en un entorno de bajas y sobrecarga acumulada generalizada entre los médicos.

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El Colegio de Enfermería y colectivos sanitarios han solicitado ya activar el estado de alarma o la sanidad militar para hacer frente a la falta de personal y evitar una implosión del sistema.
Pero, pese a todo ello, desde el Ministerio de Sanidad se ha negado el colapso. Se ha admitido la presencia de "tensiones" puntuales en servicios de urgencias y un "sobresfuerzo" del personal, pero nunca hasta el punto de llegar a admitir que exista un colapso del sistema sanitario.

Pues bien, ahora llegan los datos oficiales del 112 para confirmar las afirmaciones de los profesionales y tumbar la propaganda de la ministra. Los datos oficiales señalan que los expedientes sanitarios se han disparado hasta el 10 de septiembre un 260,9%, pasando de los 553 de 2025 a los 1.996 de 2026. Y que las cartas de llamada sanitarias —donde se recoge toda la información de cada una de estas llamadas— han escalado un 285,8%, pasando de las 716 de 2025 a las 2.762 de 2026.

"Se registra un aumento muy significativo de la demanda sanitaria canalizada a través del 112", apunta la comunicación oficial, que no duda incluso en mostrar su enfado con una frase de resumen final: "Las Asistencias Sanitarias registran en 2026 un incremento muy significativo respecto a 2025, tanto en expedientes (+260,9%) como en cartas de llamada (+285,8%), lo que refleja una mayor presión operativa sobre la Sala 112 y la importancia del Servicio de Emergencias en la atención a la ciudadanía" y "estos datos sí son objetivos", en clara alusión a las palabras del ministro Grande-Marlaska que afirmó que los ceutíes tenían una sensación "subjetiva" de inseguridad.

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