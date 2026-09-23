El Gobierno prioriza el catalán en la UE frente a la defensa de Ceuta

El Gobierno de Pedro Sánchez sufrió la semana pasada un duro golpe en Europa, donde el PP le tomó la delantera con Ceuta. Después de que Bruselas reafirmara su compromiso con la ciudad como "frontera europea", hablara de "guerra híbrida" y señalara a Marruecos por la invasión, el Ejecutivo ha sufrido un nuevo varapalo a cuenta del uso del catalán como lengua oficial en el continente.

Alemania, Suecia o Lituania rechazaron este martes el veto anunciado por el Ejecutivo a la ampliación de la UE si no se admite su petición. Esto, a pesar de que el asunto no era objeto de votación, ni era obligado adoptar una posición al respecto. De ahí que adquiera todavía más relevancia el rechazo público manifestado por estos países, que han ido al choque con España, como ocurrió con la regularización masiva.

El Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares lleva años priorizando el cumplimiento de sus compromisos con los independentistas, al interés general de los españoles. Ocurrió en plena guerra de Ucrania o durante las negociaciones con Donald Trump por los aranceles: el Gobierno español irrumpía en el debate europeo exigiendo declarar el vasco y el catalán lenguas oficiales en las instituciones europeas, para sorpresa de Bruselas.

Una distorsión agravada este martes, durante el Consejo de Asuntos Generales de la UE cuando, a pesar del caos que vive Ceuta, el Gobierno primaba abordar la cuestión del catalán a la situación de los ceutíes. Una "obscenidad", aseguran en el PP. Una "frivolidad", defienden en Vox. Y es que, conviene recordar, el Gobierno tardó más de un mes en tramitar las ayudas europeas para la ciudad o en solicitar la intervención de Frontex.

Ceuta, eclipsada y boicoteada

En lugar de convertir a Ceuta en protagonista absoluta de todas las citas internacionales, el Ejecutivo opta por boicotear este asunto eclipsándolo con otros temas, como el plantón de Sánchez al presidente de EEUU, Donald Trump, durante la cumbre de la ONU que se celebra en Nueva York.

También Albares desviaba la atención del problema en Ceuta al acaparar todas las miradas por sus vídeos en redes sociales desde la ciudad norteamericana. Aunque anunció que se reuniría con su homólogo marroquí aprovechando esta cita, su grabación ha centrado todos los comentarios, desplazando la cuestión ceutí del interés mediático.

Una estrategia que desvela, al mismo tiempo, la incomodidad del Gobierno con todo lo relacionado con Ceuta y cómo les está pasando factura. Al verse incapaces de gestionar la situación y dar respuesta a los españoles casi dos meses después de la invasión, el Ejecutivo pretende aprovechar, incluso, la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para ganar oxígeno.

Lo que se prevé una derrota parlamentaria, la mayor de toda la legislatura después de no haber podido presentar siquiera un solo programa con las cuentas públicas, les permitiría salir del caos en el que se han instalado desde hace semanas, con ministros incurriendo en todo tipo de contradicciones, choques entre departamentos, desmentidos institucionales y falta de coordinación general para abordar el problema.

Una dejadez que ha cronificado un problema cuya primera respuesta (la de un campamento en el puerto), se convirtió en un nuevo quebradero de cabeza al desatar de nuevo el caos, mientras grupos de nuevos inmigrantes surgían de entre las calles de la ciudad y tomaban de nuevo la playa del Trampolín, evidenciando que la situación sigue lejos de resolverse.