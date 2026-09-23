El PP admite que uno de sus trabajadores de prensa esparció el gas pimienta al lavar el bote

El Partido Popular acaba de admitir que fue un trabajador de su grupo parlamentario quien, de forma no intencionada, provocó el rociado de gas en uno de los baños del Congreso de los Diputados que han tenido que ser desalojados.

Según la explicación ofrecida, el trabajador manipuló el spray después de que la diputada Ana Vázquez saliera del hemiciclo, con el objetivo de lavarlo y secarlo. Al comprobar que el bote estaba vacío, sostienen que "no pesaba nada", lo accionó y se percató de que todavía quedaban algunos restos en su interior. En ese momento, el trabajador no alertó de lo sucedido porque no percibió ningún gas tóxico.

Según fuentes del PP, la diputada había vaciado el bote de gas dos días antes. El incidente ha obligado a atender a al menos 12 personas por los servicios médicos del Congreso de los Diputados, todas ellas con síntomas como picor en los ojos y molestias en la garganta.

Entre las personas afectadas se encuentra una mujer que formaba parte de una delegación de Mauritania que se encontraba de visita en el Congreso. La mujer, que padece asma, sufrió vómitos y fue una de las primeras en dar la voz de alarma.

Por el momento, los tres baños y el comedor de la Ampliación II del Congreso permanecen precintados. Además, el gas se ha propagado a otras zonas del edificio a través de los conductos de ventilación. El comedor al que habitualmente acuden los medios de comunicación también se ha visto afectado. Los presentes han tenido que abrir las ventanas después de comenzar a percibir el olor del producto.