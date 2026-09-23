Ester Muñoz pone contra las cuerdas a Bolaños: "La derecha no acepta ni pide el perdón del yerno de Sabiniano"

Con el viaje oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, los partidos de la oposición han encontrado en el ministro Félix Bolaños la diana perfecta para exigirle explicaciones por las presuntas cloacas socialistas y sus supuestos contactos con un clan del narcotráfico para amedrentar a la juez Beatriz Biedma, encargada de investigar el caso del hermano del presidente, David Sánchez.

Querían "eliminar" a la juez Biedma y "darle un susto" para que cesaran sus investigaciones. Así lo ha denunciado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, al referirse a la implicación de las cloacas socialistas, que habrían buscado la colaboración de un conocido clan asentado en Badajoz y dedicado al tráfico de estupefacientes con el objetivo de presionar a la magistrada.

"Hemos visto a mafias y a delincuentes intentando corromper gobiernos, lo que no habíamos visto hasta ahora era partidos de gobierno intentando corromper a mafias", ha atizado Muñoz ante un ministro de semblante inmóvil. "¿Hasta dónde van a llegar para no asumir responsabilidades por la corrupción de su gobierno?", le ha preguntado la diputada del PP, que ha recibido como única respuesta un escueto "dejemos trabajar a la justicia" por parte del ministro.

"Quien tenga que pagar que pague", ha respondido Bolaños, al tiempo que le ha pedido no "generalizar" ni "difamarnos a todos con comportamientos que eventualmente habrá cometido alguna persona concreta", antes de recurrir al habitual mantra del Gobierno para señalar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Acto seguido, Muñoz le ha recordado al ministro cómo ha respondido el Gobierno ante los distintos casos de corrupción que le afectan: desde cuando ponían la "mano en el fuego" y aseguraban que Santos Cerdán era "honorable", hasta cuando decían que "no conocían de nada a Leire" o que "lo de Aldama eran todos inventadas".

"Tiene usted un buen maestro de la soberbia, porque el señor Sánchez el otro día en un mitin gritaba ¡No voy a perdonar a la derecha jamás! Casi no duermo del disgusto... El yerno de Sabiniano, que ha vivido toda la vida del negocio de la prostitución del suegro, dice que no nos perdona; el presidente que ha pactado con Bildu sacar a terroristas para que le pongan ahí dice que no nos perdona; el presidente cuyas dos manos derechas han pasado por prisión por corrupción dice que no nos perdona; y el presidente que ha pedido a su partido que se elimine a una juez para no investigar a su hermano dice que no nos perdona. Pues díganle una cosa a Sánchez: La derecha no acepta ni pide su perdón y cuando los españoles le echen, no creo que le valga con pedirles perdón", ha afirmado Muñoz.

Ante estas acusaciones, Bolaños ha recurrido a los datos como principal argumento para contrarrestar los ataques del principal partido de la oposición.

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, también ha cargado contra el ministro y le ha afeado que se piensen que "España es como su sede de Ferraz y se puede amedrentar a la gente". Ante la ofensiva de PP y Vox, Bolaños se ha limitado a responder que ambos partidos son lo mismo.

"No se puede ser ministro del Gobierno de España y odiar España". Con esta contundencia, el secretario general del PP, Miguel Tellado ha cargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y puso sobre la mesa que las cloacas ofrecieron "impunidad judicial a cambio de eliminar a la jueza Biedma", porque "había que darle un susto para que cesase en sus investigaciones".

"¿El ministro del interior estaba al tanto de esas operaciones? Lo digo su directora general de la Guardia Civil se reunía al mismo tiempo con la señora Leire Díez", ha preguntado Tellado, a lo que el ministro ha respondido defendiéndose y contraatacando, acusando a Tellado de no ser un parlamentario "digno". Lejos de rebajar el tono, Tellado ha rematado su intervención diciendo que "usted no es más que un sicario de otro clan, los Rochos han tenido más dignidad que el clan del que usted forma parte", ha concluído Tellado.