​Hubo un tiempo, ya casi olvidado, en que la ingeniería propagandística del catalanismo nos vendía lo suyo como un pacífico e idílico remanso de civilidad laboriosa a años luz de la tosca brusquedad mesetaria. Pues bien, la realidad se ha encargado de desmentir eso que los periodistas cursis llaman el relato. Ocurre que la última novedad de la demarcación en materia de deportes de riesgo ya no consiste en subir a un taxi conducido por un paquistaní que solo sabe hablar en urdu y necesita recurrir al GPS para ir a la Plaza de Cataluña, sino en los secuestros exprés, moda surgida a raíz de la proliferación de ajustes de partidas contables entre bandas de maleantes multiculturales.

​Con la celeridad que caracteriza a los nuevos emprendimientos tercermundistas, la innovación ha echado raíces en Cataluña, al punto de ir camino ya de formar parte, como el caganer, de las tradiciones locales. El método es pura eficiencia fordista aplicada al crimen: entre hurtos de droga, pistoleros a sueldo y cobros de deudas por la ley de Mahoma, se intercepta al objetivo a plena luz del día —a veces, mediante policías truchos—, se le traslada encañonado a un vehículo y, horas después, se le abandona, tras haber sido apaleado en el mejor de los casos, en cualquier punto de la geografía catalana.

​Si bien lo fascinante del asunto no es la audacia de los sicarios sino el estoicismo administrativo con el que el alto mando doméstico contempla la transformación de Barcelona y sus comarcas en un plató del antiguo Oeste. Frente al aluvión de "paseos" y tiroteos, la Generalitat ha encontrado la solución psicosociológica definitiva: no se trata de un problema de impunidad mafiosa, sino de "percepciones subjetivas". Así, la manifiesta falta de resiliencia entre bandas albanesas, colombianas y afines no constituiría una ola criminal alarmante, sino hechos puntuales, pero magnificados por la xenofobia de los ciudadanos catalanes. El único inconveniente de este refinado argumentario oficial es que la gente, al contemplar los despliegues policiales, puede confirmar de forma empírica su propia percepción subjetiva de la impunidad imperante. Próxima estación: Medellín.