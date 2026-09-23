Zapatero: capaz de todo, incapaz de explicarlo

Es una escena que se repite cada Navidad: el jersey espantoso que la tía regala y que uno guarda "por si acaso" en el fondo del armario, sin uso ni destino alguno, olvidándose de él durante años.

Zapatero pretende que creamos que esto mismo es lo que le pasó con las famosas joyas; que después de recibirlas las guardó en su propia caja fuerte "sin conciencia de su valor material". El argumento sería creíble si hubiera sido una horrenda prenda de lana con bordados navideños y no tres juegos de rubíes, esmeraldas y zafiros valorados como poco en 1,3 millones de euros.

En el PSOE deben de estar con un profundo conflicto interno, porque dejar de creer en Zapatero debe de ser tan complicado como para un colchonero dejar de ser del Atleti. Por eso, para los feligreses de la iglesia zapaterista del séptimo día, que aún son muchos, lo más difícil no será dejar de creer ante semejante revelación, sino admitir públicamente el tiempo que pasaron defendiendo al autor de una mentira.

En la Moncloa y en Ferraz ya no niegan que las joyas existan, ni que vinieran de Riad. Han pasado, con encomiables tragaderas, de negar que pertenecieran al expresidente a atribuirlas a la herencia de Sonsoles. De calificarlas de baratijas sin valor a reconocer que eran carísimos bienes suntuarios. De hablar de Arabia a negar que este fuera el origen. Y de reconocer que pudieron ser un regalo institucional, a concluir hoy que fue un presente "estrictamente personal". Hay que reconocerle el mérito táctico al autor de esta historia, porque la penúltima entrega de esta saga nos dejaba una serie de conclusiones tan problemáticas como incriminatorias: si el rey de Arabia Saudí le hubiera regalado esas joyas al Jefe de Gobierno de España, tocaba cumplir con el Código de Buen Gobierno aprobado por Zapatero en 2005, y correspondía entregarlas a Patrimonio del Estado; en caso de quedárselas, lo obligatorio y legal era declararlas ante Hacienda.

Pero, claro, alguien debió decirle a Zapatero que con esta historia estaba ejerciendo de arquitecto de su propia jaula, presentándose como un defraudador fiscal, y que los acontecimientos exigían encontrar una salida: el rey no le regaló las joyas al presidente, sino a un amigo. Una "atención personal", dice en su escrito, "aceptada por deferencia". Es decir: Abdalá viajó a Madrid en junio de 2007, se alojó donde se aloja un jefe de Estado en visita oficial, y al despedirse le dejó a su anfitrión un lote de joyería fina tasado, según el primer peritaje, en 1,3 millones de euros.

Todo muy personal, tanto como esas cosas tan personales que solo ocurren entre dos jefes de Estado en el marco de una visita oficial y una cumbre bilateral entre dos países. Ahora Zapatero pide al juez Calama que se ponga a trabajar y que solicite una comisión rogatoria para que sea la Corte Real saudí quien certifique su versión.

Llama la atención que llevara tres meses pidiéndoselo a la embajada por la vía discreta y que nadie le contestara. A ver si va a ser que esta historia es tan falsa como todas las anteriores. Puede que haya llegado el momento de matizar el juicio que muchos teníamos sobre Zapatero, aunque solo en parte.

Se le daba por incapaz, tanto en lo ético como en lo intelectual, de tramar algo de este calado. Escuchando ahora cómo se defiende, cabe corregir el diagnóstico: éticamente era capaz; intelectualmente no estaba capacitado para explicarlo.