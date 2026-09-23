Moncloa maniobra en Nueva York para que Delcy Rodríguez pueda estar en la Cumbre Iberoamericana de Madrid

Moncloa quiere que la presidenta de Venezuela,Delcy Rodríguez, esté en Madrid. El Gobierno ya le ha cursado una invitación para asistir a la Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en la capital española los próximos 4 y 5 de noviembre, y busca ahora la fórmula para que pueda acudir pese a las sanciones que pesan sobre ella en la Unión Europea.

Durante esta semana en Nueva York, Pedro Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, están aprovechando la Asamblea General de Naciones Unidas para tratar de asegurar la presencia de los principales líderes iberoamericanos en la cita de Madrid. El Ejecutivo tiene ya confirmada la asistencia de una decena de mandatarios y Sánchez ha reservado parte de su agenda para mantener encuentros bilaterales en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Según fuentes gubernamentales, la voluntad del Ejecutivo es que "vengan todos más allá de los posicionamientos", una invitación que incluye también a presidentes como Javier Milei y Nayib Bukele. El caso de Venezuela, sin embargo, es el más "complicado", como reconocen fuentes gubernamentales. Sobre Delcy Rodríguez pesan sanciones de la Unión Europea que restringen su entrada en territorio comunitario. Para que pueda desplazarse a Madrid sería necesario obtener los permisos correspondientes que permitan autorizar su entrada pese a las sanciones.

El Gobierno de Sánchez ya movió ficha. El pasado febrero, Albares reclamó en Bruselas que se retiraran las sanciones individuales contra Rodríguez después de la aprobación de la amnistía en Venezuela. "Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea también tiene que darlos. Al mismo tiempo, quiero recordar que Nicolás Maduro no tenía sanciones de la Unión Europea", defendió entonces el ministro.

La posición española no consiguió entonces levantar las sanciones. El Parlamento Europeo se pronunció el pasado 30 de abril en contra de levantar las sanciones a Delcy Rodríguez. La Eurocámara aprobó por 507 votos a favor, 31 en contra y 35 abstenciones una resolución que insta al Consejo a no retirar las medidas contra dirigentes venezolanos sometidos a sanciones, entre ellos Rodríguez, hasta que se produzcan avances significativos hacia una transición democrática. La iniciativa contó con el respaldo de los eurodiputados socialistas españoles, que votaron a favor de mantener las sanciones, situándose en contra de los intereses de Sánchez.

Esta voluntad del Gobierno se produce en medio de la escena protagonizada por Delcy Rodríguez que recorrió el plenario de la ONU hasta llegar a la delegación española para saludar a Pedro Sánchez y pedirle que mantuvieran abierto el diálogo sobre el futuro de Venezuela. El presidente aceptó y trasladó a la mandataria el compromiso de España con el futuro de la región.