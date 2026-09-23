Para desahucio, Ceuta

La izquierda política y artística se ha volcado con una anciana que ha sido desahuciada de la vivienda en la que vivía desde hace décadas y ella les ha dado las gracias diciendo que no quiere un ático, "como Ayuso", sino un piso para vivir. La causa es tremendamente plástica. Un fondo buitre, una persona mayor y un lanzamiento judicial. Al calor de esos elementos, hasta el domicilio de la perjudicada se ha llegado la flor y nata de la izquierda con conciencia. Por ejemplo, un representante del clan Bardem, la señora Ana Belén o la misma Irene Montero, que se ha encarado con el cordón policial exigiendo hablar con la persona al mando. Un policía le ha contestado que allí no era más que una ciudadana. Seguro que le cae un expediente.

El drama según la izquierda viene dado porque la Comunidad de Madrid atrae a especuladores y el Ayuntamiento no hace nada para garantizar el derecho a la vivienda. Que el Gobierno tenga un Ministerio llamado de Vivienda, que haya prometido la construcción de cientos de miles –si no ya millones– de viviendas públicas asequibles sin que haya colocado un solo ladrillo, que se haya invertido más en los sueldos de los directivos de la empresa estatal dedicada a la vivienda –un decir– que en la propia construcción de viviendas, todo eso no importa. Si acaso, Sumar le ha pegado un ligero toque a Sánchez y la parte socialista del Gobierno. Que podían hacer más, les han reprochado. Ese más, según el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, es expropiar si es necesario. La deriva chavista es ya indisimulable.

El caso es que todos somos Maricarmen, que así se llama la desahuciada, pero si el apoyo proporcionado por la izquierda a esta mujer no fuera meramente oportunista es probable que hubiera podido esquivar el desalojo. El Gobierno de España tiene medios más que suficientes para impedir este tipo de casos y si no lo hace es porque no le da la gana y le importa una higa la vivienda, los inquilinos y que sus leyes e impuestos hayan convertido el acceso a una de ellas en una quimera.

El Gobierno de Sánchez es incapaz de velar por los ciudadanos españoles. No está entre sus prioridades. No sabría ni por dónde empezar. No hay más que prestar atención a lo que está ocurriendo en Ceuta, a la vista de todo el mundo y para escarnio de una nación que no se merece estar representada por ministros como el relamido Albares, Grande-Marlaska, Óscar Puente o Margarita Robles. Y mucho menos por un presidente retratado por la nefasta Delcy como el perfecto bobo internacional.

Si la izquierda hubiera querido hacer algo más que propaganda con la señora desahuciada habría calentado un poco el ambiente, habría utilizado sus múltiples altavoces mediáticos para lanzar la alerta "antifascista" y movilizar al personal de los sindicatos de arrendatarios, de la Plataforma Antihipotecas y del Comité Republicano de la zona. Pero no lo hizo.

El desahucio de Maricarmen hay que atribuirlo al Gobierno más progresista de la historia, incapaz de evitar el procedimiento y de encontrar un acomodo digno para esta mujer. Por los "migrantes" de Ceuta, todo; por las ancianas madrileñas desahuciadas, nada. Ese podría ser el resumen de la acción del Gobierno. Ni áticos ni gaitas. Y para desahucio, el que están sufriendo los ceutíes.