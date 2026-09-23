Sánchez ensalza la inmigración junto a Mamdani mientras Ceuta afronta las consecuencias: "Ha hecho a España más fuerte"

Después de admitir por primera vez que Marruecos "falló" en la frontera de Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha reivindicado este miércoles en Nueva York el papel de la inmigración en España. Durante un desayuno celebrado en Gracie Mansion junto al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el presidente del Gobierno ha defendido que "la inmigración ha hecho a España más fuerte económica, social y culturalmente".

Una declaración que Sánchez realiza después de haber pisado Ceuta en tan solo una ocasión desde la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes, y mientras, más de mes y medio después, las calles de la ciudad continúan abarrotadas, con una situación que genera caos y miedo entre los ceutíes. Sánchez sostiene que los inmigrantes "trabajan en nuestras empresas y sostienen nuestro Estado de Bienestar" y ha afirmado, que "la inmigración nos hace un país mejor".

Lejos de abordar la situación que atraviesa Ceuta, Sánchez ha aprovechado su intervención para reivindicar el balance económico de su Gobierno y presentar como un éxito su modelo de gestión. El presidente ha arremetido contra "la vieja idea" de que el crecimiento económico exige asumir la desigualdad, el sacrificio de los trabajadores, los salarios bajos o una protección social débil, defendiendo que "España ha demostrado durante los últimos ocho años que las premisas del viejo modelo económico son falsas y que otro camino es posible".

Sánchez también ha exhibido los clásicos postulados del progresismo para proyectarse como uno de sus principales referentes internacionales, en abierta contraposición al modelo político que representa Donald Trump en Estados Unidos. El presidente ha reivindicado su apuesta por la transición ecológica y ha asegurado que las energías limpias no solo no han restado competitividad a España, sino que se han convertido en una de sus "mayores ventajas competitivas". "Aquellos que tienen más, tienen que contribuir más. Es tan simple como eso", ha insistido Sánchez en materia fiscal.

El escenario elegido tampoco es casual, con un desayuno organizado por la Alcaldía de Nueva York, dirigida por Zohran Mamdani, y la Global Progress Foundation, presidida por el propio Sánchez. Un marco idóneo para que el jefe del Ejecutivo exhibiera su sintonía con la nueva izquierda estadounidense y recibiera el respaldo de su anfitrión, que ha asegurado sentirse "orgulloso" de mantener el encuentro con el presidente español y ha elogiado que hubiera "restaurado la fe en la democracia". Mamdani también ha ensalzado sus "victorias económicas" y su gestión para "mejorar la calidad de vida" de los ciudadanos.