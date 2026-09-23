Sánchez usa a Maricarmen contra Ayuso para no hablar de Begoña y Zapatero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido una rueda de prensa desde Nueva York en la que ha respondido de forma muy escueta a las preguntas sobre las polémicas y problemas que afectan a su Gobierno, como el caso de Zapatero o el de Begoña Gómez. "Está todo dicho desde hace tiempo", ha respondido tajantemente el presidente al ser preguntado por la decisión de la Audiencia Nacional de enviar a Begoña Gómez al banquillo ante un jurado popular, después de que el Gobierno ya haya presionado a las nueve personas que formarán parte de ese jurado, asegurando que la única forma de hacer "justicia" es que la mujer del presidente salga indemne del juicio.

Sobre Zapatero, más de lo mismo. "No tengo nada más que añadir. Sigue contando con mi confianza lógicamente y respeto la presión de inocencia", ha dicho después de que el expresidente haya asegurado que el botín de joyas encontradas en su despacho de la calle Ferraz fueron un "obsequio" del rey de Arabia Saudí en 2007. Pero el presidente ha sido repreguntado sobre este asunto y sobre si pedirá al expresidente que devuelva las joyas. "Vamos a ver efectivamente en qué se traduce esto y luego pues cuando ya tengamos los datos, pues le daré respuesta a esa pregunta", ha zanjado el presidente.

En el año 2005, José Luis Rodríguez Zapatero quiso hacer bandera de la ejemplaridad y aprobó un código ético destinado a impedir que los líderes políticos recibieran regalos que pudieran condicionar el desempeño de sus funciones. El texto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establecía expresamente que "se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones".

Aquel principio de ejemplaridad se ha perdido en el tiempo porque, a pesar de que el expresidente haya admitido recibir un regalo tan cuantioso, su partido no le pide explicaciones y respalda su inocencia. De hecho, fuentes gubernamentales aseguran que las conversaciones entre Sánchez y Zapatero continúan produciéndose asiduamente.

El punto central en el que se ha centrado Sánchez y por el que ha adoptado la misma estrategia que utiliza el Ejecutivo con la gestión de la crisis de Ceuta es el desahucio de Maricarmen. El presidente del Gobierno ha echado la culpa del suceso a la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, y al Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, lavándose las manos sobre la responsabilidad del Ejecutivo.

Tal es así que también ha señalado a los grupos parlamentarios por no aprobar su real decreto de vivienda, presentado a principios de verano, que, según el presidente, habría solucionado una situación "desgarradora", "indignante" y que ha calificado de "tragedia social", cuando están a punto de cumplirse ocho años desde que irrumpió en La Moncloa y el problema de la vivienda sigue aumentando.