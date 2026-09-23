La oposición volverá a llevar este miércoles la crisis por la invasión de Ceuta a la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde exigirá explicaciones sobre su gestión principalmente a los ministros de Defensa, Margarita Robles, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con hasta siete preguntas. Por el mismo asunto también pedirán explicaciones a los titulares de Justicia, Félix Bolaños, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, designado como 'mando único' del Gobierno para esta crisis.
En el Pleno no estará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, ni tampoco nueve ministros que ya han comunicado que no podrán acudir por tener agendados otros compromisos. Así las cosas, buena parte del foco político recaerá sobre Robles y Marlaska, que desde el inicio de la crisis han mantenido posiciones diferentes sobre el origen de la entrada masiva de finales de julio.
La ministra de Defensa defendió que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había cumplido con su labor y había trasladado información a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno, mientras Marlaska sostuvo que ningún informe había anticipado una entrada de la magnitud que finalmente se produjo.
Los documentos desclasificados posteriormente confirmaron que el CNI comunicó el 29 de julio la existencia en redes sociales de un llamamiento para un "asalto por valla y mar" y que trasladó información a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil, aunque el propio Centro precisó que esos datos no permitían anticipar "la magnitud y naturaleza" de lo sucedido al día siguiente.
El diputado del Partido Popular, Borja Semper, ha criticado la decisión de Armengol con Ana Vázquez y ha defendido que "el spray de pimienta no es un arma, es la seguridad de las mujeres ceutíes, que quieron volver seguras a casa".
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha expulsado del Pleno a la diputada del Partido Popular, Ana Vázquez por haber mostrado un spray de pimienta al referirse que es el material escolar de los estudiantes en Ceuta.
Minutos más tarde de la intervención de la diputada popular, Armengol ha justificado su expulsión diciendo que el "spray de pimienta" es un arma, algo que según ha añadido, es intolerable en el Congreso.
Después de ser reprobado por enésima vez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha justificado su continuidad al frente del Ministerio señalando que están trabajando para mejorar la seguridad con un refuerzo de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El diputado del Partido Popula, Miguel Tellado, ha criticado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su inacción en la invasión de Ceuta y le ha dicho que esta más preocupado por las maniobras de la cloacas de Leire Díez que de la ciudad invadida.
En este sentido, Tellado le ha dicho a Marlaska que "es un sicario de otro clan", añadiendo que el clan de Los Rochos han tenido más dignidad", al negarse a atacar a la juez Biedma.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha denunciado el intento de "pucherazo" del Gobierno de Pedro Sánchez después de que haya salido un audio en el que el PSOE de Argentina intenta que personas fallecidas voten en las elecciones.
El ministro de Justicia ha criticado que el Partido Popular cuestione a la cloaca del PSOE y ha pedido que dejen trabajar a la Justicia.
La portavoz del Partido Popular ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por actuar como una "mafia" después de conocerse las presiones contra la magistrada Beatriz Biedma.
"Lo que no habíamos visto era partidos de Gobierno intentando corromper a mafias", ha criticado, a la vez que ha dicho ironicamente a Bolaños que le diga a Sánchez Muñoz, a Bolaños que "la derecha no pide ni acepta su perdón"
La formación proetarra ha aprovechado su pregunta en la sesión de control para criticar a Figaredo, dejando en un segundo plano la pregunta realizada al ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
El diputado de Vox, José María Figaredo ha preguntado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo por las informaciones que apuntan a que la cloaca del PSOE, liderada por Leire Díez, contrató a un narcotraficante para que diese "un susto" a la juez Beatriz Biedma, que llevaba el caso de David Sánchez, el hermano del presidente.
El Partido Popular pondrá sobre la mesa las declaraciones de Ana Redondo en las que dijo que estaba preocupada por las mujeres y niñas inmigrantes sin mencionar a las ceutíes.
Tanto Partido Popular como Vox preguntarán a ambos ministros hasta donde piensa llegar el Gobierno y sobre como están actuando en Ceuta.