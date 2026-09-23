Un juez cuestiona la versión de Zapatero sobre las joyas: "No aporta ninguna prueba"

El juez y magistrado del Foro Judicial Independiente Fernando Portillo ha cuestionado la versión ofrecida por José Luis Rodríguez Zapatero sobre el origen de las joyas cuya procedencia se investiga en la causa del juez Calama. A su juicio, el escrito presentado por el expresidente no sirve para exculparle porque, más allá de sus manifestaciones, no aporta documentación que acredite que las piezas procedieran de un regalo del rey Abdalá de Arabia Saudí.

Portillo ha recordado que Zapatero goza de la presunción de inocencia y que los hechos todavía están siendo investigados, pero ha señalado que existe un indicio que considera especialmente relevante: "El hecho físico de que las joyas estaban en su poder y que no hay, en principio, un origen acreditado".

En La noche de Cuesta, el magistrado ha explicado que, si Zapatero pretende que la instrucción se archive y no llegue a juicio, "es el primer interesado" en acreditar documentalmente el origen de las joyas. Sin embargo, ha advertido de que no basta con afirmar que fueron un regalo del monarca saudí y aportar como respaldo una noticia sobre una visita de Abdalá a España.

"Eso no acredita que efectivamente se le diese", ha señalado Portillo sobre la explicación del expresidente. En este sentido, ha considerado relevante la posibilidad de que el juez Calama solicite información a Arabia Saudí mediante una comisión rogatoria.

Una comisión rogatoria "bastante peculiar"

El magistrado ha considerado que la petición al juez para que se dirija a Arabia Saudí no es ilegal, aunque sí le resulta "bastante peculiar" por la forma en la que se habría planteado. Según ha explicado, Zapatero se habría dirigido previamente al jefe de protocolo de la Casa Real saudí para solicitar que confirmase el origen del supuesto regalo.

Para Portillo, el hecho de dirigirse a una autoridad extranjera "exponiéndole con detalle la versión que se quiere ver confirmada" antes de que el juez acuerde la comisión rogatoria resulta llamativo. Según él, la solicitud posterior al juez parece plantearse con el contenido de esa carta "a modo de guión".

"Lo que parece claramente buscado" es configurar la respuesta extranjera "en una dirección favorable a sus intereses", ha afirmado el magistrado.

Portillo ha señalado que, si finalmente el juez libra la comisión rogatoria y Arabia Saudí responde, habrá que analizar el contenido de esa respuesta. No obstante, ha insistido en que seguirían existiendo otros indicios que deben ser investigados y ha destacado que Zapatero podría haber aportado antes su explicación sobre el origen de las joyas.

"Bien podría haberlo manifestado hace muchísimo tiempo", ha apuntado, en referencia a que el expresidente esperó al plazo de tres días concedido por el juez Calama para presentar su versión.

Los posibles delitos estarían prescritos

Preguntado por los posibles delitos relacionados con las joyas y por la eventual recepción de un regalo de estas características durante su etapa como presidente del Gobierno, Portillo ha explicado que, si las piezas fueron entregadas a Zapatero en 2007, los delitos que pudieran plantearse estarían prescritos.

El magistrado ha mencionado entre las posibilidades el cohecho pasivo impropio y otros delitos que pudieran derivarse de la incorporación de las joyas a su patrimonio. En cualquier caso, ha situado los hechos en 2007 y ha señalado que "queda muy lejos en el horizonte penal" como para considerar que esos delitos continúan vigentes.

Portillo ha diferenciado así entre la eventual responsabilidad penal por unos hechos que se remontan a entonces y la investigación actual sobre el origen de las joyas.

Con respecto al escrito presentado por Zapatero, el magistrado ha reconocido que está elaborado con cuidado, algo que considera propio de cualquier estrategia de defensa. "Voy a manifestar una situación procesal complicada, cuál es mi versión, pues voy a poner mucho cuidado en que sea lo más favorable a mis intereses", ha explicado.

Sin embargo, ha recordado que la instrucción judicial tiene precisamente como objetivo comprobar los indicios existentes. "Él dice cuál es su estrategia de defensa, cuáles son sus argumentos de defensa y el juez simplemente va a indagar los indicios que hay", ha señalado.

Por ello, Portillo considera que la declaración de Zapatero no ha modificado sustancialmente la situación de la investigación: "De momento, como digo, son bastante desfavorables a Zapatero y desde luego esta manifestación en sí no ha cambiado mucho respecto de antes".

El fallecimiento del rey Abdalá

Sobre el hecho de que el monarca saudí al que Zapatero atribuye el supuesto regalo, Abdalá bin Abdulaziz, falleciera en 2015, Portillo ha reconocido que esta circunstancia podría dificultar la investigación.

Aun así, ha explicado que la comisión rogatoria se dirigiría al protocolo de la Casa Real saudí, donde podría existir algún registro de los obsequios realizados. "Habría que entender que sí que deja un rastro de aquello que regala", ha señalado.

El magistrado ha concluido que la posible respuesta de las autoridades saudíes tendrá que ser valorada dentro del conjunto de la investigación, pero ha insistido en que, por ahora, la explicación de Zapatero no viene acompañada de una prueba documental que acredite el origen de las joyas.