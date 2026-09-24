Fermoselle: la metáfora envenenada de la Ley de Nietos

Nunca podré perdonar a Pedro Sánchez que haya pervertido la Ley de Nietos para sacar ventaja del desarraigo de miles de españoles condenados al exilio político o económico. Y aprovecharse de la añoranza de millones de españoles, dentro y fuera de España. Siempre de forma instrumental: no para restaurar fatalidades, sino para facturar votos.

Fermoselle es la metáfora de este gran fraude y, a la vez, el ejemplo más hermoso de la generosidad de quienes estuvieron obligados a emigrar para buscarse la vida lejos de los suyos.

Estos últimos días, este pueblo olvidado de los Arribes del Duero ha salido en los medios como modelo electoral pernicioso provocado por la Ley de Nietos: Fermoselle tiene más electores fuera que dentro.

A fecha de 1 de enero de 2026 están inscritos 1.264 electores con derecho a voto en el extranjero frente a los 908 electores que residen en el pueblo. O sea, 356 electores más que la totalidad de los residentes.

La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, vinculaba su principal supuesto de nacionalidad por descendencia al exilio político. Pero la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente —casualmente hermana del ministro Óscar Puente—, extiende de forma administrativa a los supuestos de emigración económica el alcance de la ley. Sin modificarla en el Congreso.

Aun así, el intento sospechoso de convertir la ley en coladero no les garantiza su manipulación. Estos nuevos españoles pueden votar en las elecciones autonómicas y generales, pero no en las municipales. Por ley.

Y Fermoselle vuelve a ser la metáfora. Esta es la historia de su emigración: en 1900 tenía 4.838 habitantes, pero la irrupción de la filoxera en sus viñedos ocasionó una diáspora económica hacia países sudamericanos. En 1930 habían bajado a 4.019. Mantuvo esa población estable hasta 1960 (4.015). Y a partir de esta década arreció de nuevo la diáspora económica, esta vez a Madrid, el País Vasco, Barcelona, Alemania y Francia, principalmente, hasta dejarla en 1981 con 2.375. Y desde entonces la hemorragia no ha dejado de mermar su población. Actualmente tiende a la baja, con 1.131 habitantes y una población muy envejecida.

Si se fijan, sus dos oleadas de emigración se producen fuera de las décadas de los años 30 y 40, cuando se dieron la Guerra Civil y el exilio político. Precisamente en esas dos décadas no baja la población y se mantiene al alza hasta los años 60. Dicho de otro modo, si la Ley de Nietos se hubiera aplicado a los exiliados por motivos políticos y persecución ideológica exclusivamente, Fermoselle carecería de electores CERA, porque las causas de la emigración fueron fundamentalmente económicas.

¿La extravagancia de tener más electores fuera que dentro es una anomalía? ¿Carecen de derechos los obligados a emigrar por motivos económicos? Pues miren, no. Los dos motivos son adversidades. Y lo son porque ninguno de ellos abandonó su pueblo por cambiar de aires, sino por necesidad. Otra cosa es cómo gestionar la reparación.

Y aquí entra de nuevo Fermoselle y la historia de una epopeya protagonizada por sus vecinos de dentro y de fuera a mediados del siglo XX para recaudar fondos destinados a dotar de agua corriente a un pueblo de secano encaramado en un peñascal y cuyos ríos Duero y Tormes discurrían hundidos en cañones de fallas a cientos de metros de profundidad, inaccesibles. Allí estaba el agua, y desde allí había que subirla hasta sus casas.

Bombas de impulsión alimentadas por electricidad y gruesas tuberías de hierro fundido tuvieron que salvar ese desnivel vertical de casi 300 metros. La longitud total de la tubería instalada para vencer esa pendiente hasta llegar a lo alto del pueblo fue de unos 3.300 metros.

El coste del proyecto (2.049.000 pesetas) era tan elevado para la época que la aportación del Estado y del Ayuntamiento era claramente insuficiente. Y aquí viene la verdadera epopeya y el sentido del derecho al voto de la emigración económica. Liderados por el alcalde Francisco Galiana, se crearon comités de recogida de fondos de solidaridad entre los emigrantes fermosellanos desperdigados por diversos países hispanoamericanos, que lograrían recaudar alrededor de un tercio del proyecto, suficiente para llevarlo a cabo.

El 27 de junio de 1953, las manos de una joven embarazada del hijo que esto escribe, Carmen Almeida, recibieron el primer chorro de agua fría y limpia en medio de una gran expectación y emoción del pueblo reunido para celebrar el milagro. Se acabaron las largas jornadas para acarrear agua de fuentes y pozos cercanos con pesados cántaros de barro.

Y todo aquello fue posible por la aportación de cientos de fermosellanos que contribuyeron con sus donativos desde Argentina, Chile, Cuba, Portugal… En su honor, varias de sus fuentes de piedra tallada llevan sus nombres aún hoy.

La inmensa mayoría de ellos no volvieron nunca. Tampoco sus hijos y nietos, pero ¿podemos vetar el derecho a la nacionalidad a los descendientes de quienes fueron nacionales y tanto contribuyeron al bienestar del pueblo?

Fermoselle es hoy la paradoja moral de una nación dirigida por un Gobierno que no cree en ella, que está apuntalado por quienes la odian, pero que, sin embargo, pretende manipular una causa nacional justa para conseguir sus objetivos sucios: alterar el censo electoral con nocturnidad y alevosía. No hay control del procedimiento.

Afortunadamente, aún estamos bajo el amparo del Tribunal Supremo.