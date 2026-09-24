Carlos Cuesta destapa el vínculo entre el espionaje a Sánchez, el Majzén y Begoña Gómez

Carlos Cuesta, el periodista y presentador de La Noche de Cuesta, de esRadio, ha explicado durante su editorial de este jueves que la juez María Tardón ha encargado a la Policía Judicial investigar el origen del dinero que pudo financiar la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y ha asegurado que esa pista conduce hasta el entorno de poder de Mohamed VI, el conocido como Majzén, y a partir de ahí, a los vínculos empresariales que rodearon a Begoña Gómez.

Según ha relatado, la juez Tardón no se ha conformado con los documentos desclasificados por Pedro Sánchez porque "él ha decidido cuáles se desclasifican, hasta qué punto se desclasifican, hay desclasificaciones parciales y falta mucha información".

Entre esa información que, según Cuesta, todavía falta estaría precisamente la relativa al dinero. "Una invasión en la cual tú congregas a través de distintos chats, a través de medios de comunicación, a través de agentes, en la que tienes movilización por medio de autobuses, en la que se ve a gente organizando todo eso, todo, todo, todo eso cuesta dinero", ha afirmado.

Cuesta ha explicado que la juez Tardón ya ha enviado diligencias a la Policía Judicial para averiguar quién puso ese dinero. Según su relato, los investigadores han llegado hasta el Majzén, al que ha definido como "toda una red, hay contactos empresariales, hay contactos financieros, hay contactos militares, hay contactos de inteligencia, es todo el grupo de poder que rodea a Mohamed VI".

Cuesta ha situado así al Majzén como el punto de conexión entre la investigación sobre la financiación de la operación de Ceuta y una serie de relaciones empresariales que, según ha relatado, ya habían entrado en España años antes. Y ahí aparece Begoña Gómez. "El núcleo ya entró en la actualidad española hace tiempo. Y lo hizo por una persona. Begoña Gómez", ha afirmado el periodista.

Por ello, Cuesta ha situado el foco en las relaciones empresariales y académicas de Begoña Gómez tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. En este sentido, ha recordado que, en agosto de 2018, apenas unos meses después de la moción de censura, Gómez fue nombrada directora del Africa Center del Instituto de Empresa.

"En agosto, es decir, no pasó ni las vacaciones desde ese momento, resulta que ya es fichada como directora del Africa Center Begoña Gómez, uno de los centros del Instituto de Empresa", ha señalado. El periodista ha cuestionado las razones de su incorporación a este puesto y ha planteado si la finalidad era económica o si respondía a la necesidad de construir un currículum.

"Aquello era por dinero", ha afirmado Cuesta, quien ha añadido que el objetivo podía estar relacionado con "rellenar" un currículum o preparar "una posterior salida" profesional. "Lo que les movía era lo de siempre, el dinero, los negocios, determinadas redes", ha asegurado.

A partir de ahí, Cuesta ha explicado que Gómez comenzó a aprovechar "todas las alianzas y la estructura" del Africa Center y ha puesto el foco en una de las relaciones establecidas por la institución: su alianza con APD Maroc, organización que, según ha descrito, reúne a empresarios y directivos marroquíes.

"Es poco menos que la entidad estrella bendecida por Mohamed VI, es decir, el Majzén", ha afirmado el periodista. Dentro de esa estructura ha destacado a Miriam Ben Salah, vicepresidenta de APD Maroc, a quien ha definido como "una multimillonaria marroquí" y heredera de un importante grupo empresarial.

Cuesta ha destacado también que Ben Salah había mostrado interés inversor en Canarias desde 2017. Según ha explicado, habría invertido 35 millones de euros en negocios en las islas y, tras la llegada de Sánchez a La Moncloa, esa actividad habría requerido "contactos", "una red de influencias" y "contactos con el poder". "Y ahí aparecía Begoña Gómez", ha afirmado.

El periodista ha relacionado esta cronología con el espionaje del teléfono móvil de Pedro Sánchez mediante Pegasus en mayo de 2021 y con la posterior salida de Gómez del Africa Center en 2022.

"Lo cierto es que en 2022, entre enero y agosto, enero y julio, porque tampoco está nada clara la fecha, parece que Begoña Gómez abandona la estructura del Africa Center", ha explicado.

Cuesta ha planteado entonces una serie de interrogantes sobre esa salida: "¿Por qué abandonó la dirección del Africa Center a mitad de 2022? Pues lo cierto es que no lo sabemos. ¿Se dio alguna explicación oficial? No, no se dio ninguna explicación oficial".

El periodista ha insistido en que la coincidencia temporal entre el espionaje del móvil de Sánchez y la salida de Gómez del Africa Center constituye, a su juicio, un elemento que debe ser tenido en cuenta. "Lo que les estoy describiendo son los hechos", ha remarcado.

Cuesta ha vinculado además la actividad de Gómez con otras relaciones empresariales y con su presencia en diferentes ámbitos internacionales. Ha mencionado sus contactos con la Organización Mundial del Turismo y con su secretario general, Zurab Pololikashvili, así como su presencia en encuentros empresariales celebrados en San Petersburgo.

"Una de las patas de actividad de Begoña Gómez se centró a través del Africa Center, a través de ese cargo que consigue justo después de que su marido llegue a la presidencia del Gobierno, se centra en África y se centra en Marruecos", ha afirmado.

Según Cuesta, esa actividad también se habría desarrollado en Ghana, país al que, según su relato, Gómez habría viajado acompañada por Pololikashvili. "Otro de los sitios donde tuvieron clarísima actividad fue en Marruecos porque de hecho tenían una alianza estable con la organización que les he citado, APD Maroc", ha señalado.

El periodista ha conectado esta relación con la investigación de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón sobre la financiación de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. "Ahora sabemos que el Majzén está detrás de la financiación. ¿Quién es de ahí? ¿Cuántos de ahí? ¿Qué empresarios? ¿Qué nombres concretos? Démosle tiempo a la investigación", ha apuntado.

Cuesta ha insistido en que la investigación está abierta y ha señalado que la juez Tardón trata de determinar quién financió la entrada de inmigrantes en Ceuta. "Lo cierto es que la línea de investigación sobre quién ha financiado esa invasión de Ceuta está lanzada", ha afirmado.

En paralelo, ha cuestionado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a Marruecos y Ceuta y ha enumerado diferentes decisiones políticas que, según su relato, se produjeron después de estos acontecimientos. Entre ellas ha citado la posición española sobre el Sahara Occidental y distintos planes de inversión en Marruecos.

"Nunca habíamos defendido el interés de anexionarse el Sahara Occidental por parte de Marruecos hasta que ocurre todo lo que les he citado", ha señalado Cuesta.

También ha mencionado un plan de inversión de 800 millones de euros en Marruecos, otro programa de 750 millones destinado a financiar la renovación de trenes y un proyecto de 340 millones para financiar la desaladora de Casablanca. "Y digo yo que lo mismo merecemos una explicación sobre todo esto", ha concluido en este punto.

La Fiscalía Europea entra en los contratos de Barrabés

La intervención de Cuesta también ha abordado la investigación de la Fiscalía Europea sobre los contratos vinculados al empresario Juan Carlos Barrabés y las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez.

"Hay que recordar que la Fiscalía Europea ya le ha pegado un susto a Begoña Gómez. Allí no está imputada de momento. Aquí no es que esté imputada, está procesada. Se va a sentar en el banquillo", ha afirmado.

Según ha explicado, la Fiscalía Europea ha comenzado a investigar en España los contratos públicos relacionados con Barrabés. Cuesta ha destacado especialmente la evolución de una de sus empresas. "Solamente una de sus empresas, Innovanex, casualmente multiplicó por 141 veces el volumen contratado público a raíz de esas cartas", ha señalado.

A esta investigación ha sumado otro frente relacionado con la denominada "cloaca" y con la posible utilización de fondos europeos. Según Cuesta, un nuevo informe de la UCO recoge que la Fiscalía Europea habría remitido un oficio a los investigadores para determinar si el PSOE utilizó fondos de la Unión Europea para financiar determinadas actuaciones.

El periodista ha señalado asimismo que varios testigos habrían corroborado que el PSOE utilizó la estructura de sus campañas electorales para hacerse con unos audios relacionados con las saunas del suegro de Pedro Sánchez.

"Lo que se va corroborando y lo que van corroborando los investigadores es lo que en distintos medios de comunicación les hemos ido adelantando", ha afirmado.

Cuesta ha explicado que, según esta investigación, los audios estaban en poder de Patricia López, entonces colaboradora de un medio digital, y que el PSOE habría pagado 18.000 euros bajo el concepto de publicidad electoral. "Le compraron la información. Yo te doy este dinero en publicidad electoral y a cambio tú me das los audios", ha relatado.

La investigación sobre la 'cloaca'

El periodista ha abordado también los mensajes intervenidos en el marco de la investigación sobre la denominada "cloaca" y ha destacado una conversación en la que, según ha explicado, se plantea como prioridad "neutralizar" las actuaciones contra Pedro Sánchez. "Creo que lo fundamental a inmediato plazo es neutralizar, paralizar lo que tienen montado contra Pedro Sánchez", ha citado Cuesta.

A partir de esos mensajes, ha sostenido que la estrategia habría ido más allá de las actuaciones en medios de comunicación. "Tenemos una estrategia que va mucho más allá de acciones en medios y demás. Nos ha quedado claro", ha afirmado.

Cuesta ha relacionado esta investigación con las actuaciones contra diferentes jueces y ha mencionado específicamente al juez Peinado. Según su relato, contra él se habría desarrollado desde el primer momento una campaña mediática.

"Había que inventarse noticias y lo hicieron", ha asegurado, al referirse a informaciones sobre el juez y a las posteriores publicaciones sobre su entorno familiar.

El periodista ha destacado asimismo que la investigación de la UCO dispone, según ha señalado, de audios relacionados con los contactos entre integrantes de la denominada "cloaca" y narcotraficantes para tratar de actuar contra una juez.

"Todo lo que los contactos de la cloaca contactaron con los clanes de narcotráfico, todas esas conversaciones para eliminar a la juez Beatriz Biedma, se va a poder corroborar con audios", ha afirmado.

Pero Cuesta ha situado el foco especialmente en otra conexión: la relación entre esa estructura y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. "Se acaba de demostrar que había una conexión directa entre la cloaca y el hermano de Pedro Sánchez", ha señalado.

En este sentido, ha planteado si ese contacto pudo producirse sin conocimiento del presidente. "¿La cloaca puede tener un contacto con el hermano de Pedro Sánchez al que no conocía ni *el Tato* antes de que llegara a la presidencia del Gobierno Pedro Sánchez sin pasar por Pedro Sánchez?", ha preguntado.

Cuesta ha concluido que, a su juicio, la investigación apunta a una conexión entre ambas estructuras y ha vuelto a reclamar que se esclarezcan los hechos.

"Por lo tanto, cuidado porque acaba de certificarse la conexión de la cloaca con Pedro Sánchez. Con David Sánchez, por supuesto", ha afirmado.

La intervención ha terminado abriendo un nuevo frente de la investigación, esta vez en torno a Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes. "Resulta que en medio de las investigaciones hoy ha aparecido un nuevo personaje en escena que les va a sonar más que de sobra, el de Sofía Puente", ha introducido Cuesta antes de plantear las cuestiones relativas a su supuesto interés por la nacionalidad.