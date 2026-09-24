Sira Rego quiere otro Holocausto

La ministra de Juventud e Infancia a la que tan poco están viendo los ceutíes sí ha tenido tiempo este jueves para participar en un desayuno informativo en Madrid, en el que presentaba al nuevo embajador de Palestina en España.

Allí, Sira Rego ha aprovechado para insultar a Israel y a su primer ministro, Benjamín Netanyahu, y para dar la turra habitual sobre el supuesto y llamativamente nunca culminado genocidio en Gaza. Se ha mostrado orgullosa por los cada vez más frecuentes casos de antisemitismo en nuestro país y ha pedido que el Gobierno –del que por cierto forma parte, qué cosas– sea todavía más duro con el Estado hebreo, incluyendo una ruptura de relaciones que, conviene recordarlo, ni ella ni nadie de la izquierda piden para regímenes como el ruso, que ha invadido un país vecino causando una guerra con centenares de miles de muertos; o el iraní, que no sólo sojuzga a las mujeres, sino que ejecuta a los homosexuales y mató el pasado enero a decenas de miles de civiles en una represión de una violencia que no hemos visto en décadas.

Pero no se ha quedado ahí, además ha expresado su opinión sobre cómo debe acabar el conflicto palestino-israelí: con "una Palestina libre desde el río hasta el mar"", un deseo que según ella es, nada más y nada menos, que "la posición de la sociedad española".

Como la mayor parte de ustedes sabrán, Sira Rego es hija de un palestino, es decir, sabe lo que está diciendo. No es como alguna compañera de partido –estoy seguro de que es el caso de Yolanda Díaz, por ejemplo– que no sabe dónde está el río, ni qué río es ni hasta qué mar tiene que llegar esa Palestina triunfante.

Sira sí lo sabe, no ignora que ese río es el Jordán y que entre él y el mar Mediterráneo a día de hoy están los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza pero, sobre todo, Israel, con unos diez millones de habitantes de los que aproximadamente siete son judíos. Y Sira sabe que la única forma de que Palestina llegue desde el río hasta el mar sería matando a la mayoría de esos judíos, pues ellos ya han demostrado su voluntad de quedarse: nadie va a convencer a los israelíes de que renuncien a su país, un país que han construido con un trabajo increíble y también con su sangre, un país que es, casualmente, el único de mayoría judía de todo el mundo.

A la ministra de Juventud, cuyo padre es palestino y que conoce bien el conflicto aunque tenga una visión muy sesgada de él, tampoco se le escapa ese detalle, ella tiene claro lo que pide y lo que tiene que pasar para lograrlo, ella sabe que por muy envueltas que estén sus palabras en mentiras sobre la justicia o los derechos humanos, lo que está reclamando es un nuevo Holocausto, la eliminación masiva de judíos para poner en marcha un proyecto que además es totalitario y criminal, aunque de eso hablaremos otro día.

Por supuesto que si Sira Rego llega a leer este artículo se hará la ofendida y dirá que no es cierto, pero para que creyésemos ese desmentido debería haber actuado antes, debería haber condenado la masacre del 7 de octubre y debería también condenar a Hamás, una organización terrorista que ha asesinado a muchísimos israelíes, pero que todavía ha matado –o hecho matar– a más palestinos. Ni siquiera eso reblandece el corazón de piedra de nuestra ministra de Juventud e Infancia, que como buena nazi desea sobre todo la muerte de judíos, pero que como hicieron Hitler y sus seguidores, está también dispuesta a sacrificar a los suyos con tal de que su asqueroso proyecto político siga vivo.